Украина ввела санкции против двух стран: что произошло

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны от 17 марта 2018 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюциям Совета Безопасности ООН по республикам Южный Судан и Гвинея-Бисау.

Данные указы №70/2018 и 71/2018 опубликованы на сайте главы Украины и вступили в силу 17 марта. Отмечается, что СНБО поддерживает предложения Кабинета министров Украины (распоряжение Кабинета министров от 13 декабря 2017 года № 907-р).

"Применить сроком на пять лет персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению к распоряжениям Кабинета министров Украины от 13 декабря 2017 года № 907-р и от 15 ноября 2017 года № 822-р", - написано в сообщении.

Как рассказал "Громадському радио" аналитик Центра исследований Африки Денис Москалик, такое решение связано с поставками оружия.

"Такое решение связано с тем, что раньше мы продавали туда оружие и это вызвало определенную неоднозначную международную реакцию. В частности, со стороны международных организаций... И это стало возможным потому, что раньше юридического запрета не было. Хотя это было со стороны, собственно, парламента нашего, наших органов власти. Но это было запрещено Соединенными Штатами для своих компаний. Чтобы не ухудшать международный имидж Украины и отношения с США в данный период, когда нужна особая поддержка со стороны международных партнеров... решили принять такое решение..." - пояснил эксперт.

Как писал "Обозреватель", ранее Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины.