Украина возвращается в ПАСЕ: в Раде приняли решение

Комитет по международным делам Верховной Рады поддержал постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Решение было утверждено в понедельник, 13 января, на заседании, сообщила в Facebook глава украинской делегации, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрел мой проект заявления парламента Украины "Об участии Постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году" и поддержал этот документ, рекомендовав рассмотреть его в сессионном зале Верховной Рады", – написала она.

Украина возвращается в ПАСЕ

Ясько пояснила суть документа.

"Украина – член Совета Европы с 1995 года и выполняет Устав организации и свои обязательства (в отличие от России). Поэтому мы должны работать в Комитете Министров и Парламентской Ассамблеи. Будем объединяться с партнерами, друзьями и убеждать оппонентов, чтобы помочь Совете Европы выйти из кризиса и вернуться на путь соблюдения собственных ценностей. Наша делегация должна ехать в Страсбург – чтобы бороться там за Украину и европейские ценности для самого Совета Европы. Мы осознаем, что там будет непросто. Но новая делегация имеет новую стратегию и конструктивную программу действий на зимнюю сессию ПАСЕ", – рассказала нардеп.

Она пообещала представить это постановление на пленарном заседании Верховной Рады уже в ближайшие дни.

Отметим, что ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.

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