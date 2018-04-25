Украина в НАТО: Венгрия выступила с резким заявлением

Будапешт и в дальнейшем будет продолжать ветировать вступление Украины в НАТО, пока Украина "не восстановит права, которые ранее предоставлялись национальным меньшинствам".

Об этом говорится в заявлении главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, Будапешт испытывает сильное международное давление с целью отмены венгерского вето на дальнейшие переговоры между НАТО и Украиной.

При этом Венгрия считает такую ситуацию несправедливой, поскольку, по ее мнению, за сложившуюся ситуацию несет ответственность именно Украина.

"Венгрия не будет преклоняться перед международным давлением и жертвовать правами венгерского народа, живущего в Украине, на алтаре геополитических интересов", - сказал Сийярто.

Он также утверждает, что Украина может снять право вето, если восстановит ранее приобретенные права закарпатских венгров.

"Венгрия продолжит налагать вето на вступление Украины в НАТО, пока она не восстановит права, которые ранее предоставлялись национальным меньшинствам. Если бы Венгрия склонялась к давлению и "отказалась" от права вето, она осталась бы без инструментов для защиты прав венгров, проживающих в Украине", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Венецианская комиссия, которая давала оценку закону, не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.

Ранее закон "Об основах государственной языковой политики" (закон Кивалова-Колесниченко) был признан не соответствующим Конституции. В связи с этим Венгрия обвинила Украину "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам.

В апреле президент Петр Порошенко предложил парламенту разрешить лишать гражданства Украины граждан, которые "воспользовались определенными возможностями", участвовали в выборах другой страны или служили в вооруженных силах другой страны по своей воле. По данным МИД Украины, Венгрия выдала жителям Закарпатской областиболее 100 тысяч паспортов.

Венгрия неоднократно выдвигала Украине ультиматумы и блокировала заседания Комиссии "Украина-НАТО".