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Украина станет ядерной державой? Озвучен прогноз

1.5т Читать материал на украинском

Факт прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности дает Украине основания для восстановления собственного ядерного потенциала.

"Возможно, со временем Украина вернется к этому вопросу". Такое мнение OBOZREVATEL высказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Он напомнил о том, что о возвращении к ядерному статусу в Украине говорят давно, в том числе в контексте грубого нарушения Россией обязательств, взятых на себя согласно Будапештскому меморандуму. Но прекращение действия ракетного договора дает дополнительные основания для такого шага.

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В этом контексте Василий Богдан подчеркнул: "У нас есть и интеллектуальный, и конструкторский, и промышленный потенциал для этого".

Ядерное оружие, иллюстрация

Ядерное оружие, иллюстрация

News Front

Вместе с тем генерал заметил, что на сегодняшний день перед Украиной стоит более актуальный вопрос: "Каким образом с помощью наших союзников и партнеров урегулировать ситуацию на востоке страны и вернуть Крым".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Василий Богдан заявил: Украина должна наладить производство ракет средней дальности, которые будут способны поражать цели на территории России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Василий Богдан
Место
Украина
Теги
ядерное оружие Будапештский меморандум
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Скорее вернетесь к палке-копалке))))))) Люблю вас шумеры за ваш неиссякаемый оптимизм)))))
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Любо!!!!
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