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"Украина перепутала добро и зло": на КремльТВ сделали скандальное заявление

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Чествование украинцами одного из лидеров национально-освободительного движения во времена Второй мировой Степана Бандеры - это часть "русофобии", которая заблокирует интеграцию Украины в Европейский союз.

Об этом заявил член Комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

"Украина перепутала добро и зло в этой части, наступила на эту мину, и эта мина будет под ними взрываться. Они этим товаром, как частью русофобской политики, в Европе не торганут", - сказал он.

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Как сообщал "Обозреватель", Сенат Польши принял без поправок закон об институте национальной памяти Польши, который предусматривает наказание за отрицание "преступлений украинских националистов".

Согласно нововведению, за отрицание "преступлений бандеровцев" предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет. Президент Украины Петр Порошенко назвал закон необъективным и категорически неприемлемым.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Степан Бандера
Место
Россия
Объект
УПА
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