Украина отказалась от участия в ПАСЕ: там ответили

В Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прокомментировали отказ Украины от участия в сессии организации.

Как заявил глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс, все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, это предусматривается резолюцией "О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах", принятой большинством в апреле 2018 года, пишет "РИА Новости".

"Поэтому Российская Федерация должна была направить новую делегацию в ПАСЕ, то же самое касается Украины. Совет Европы — это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится", — сказал он.

Заседание ПАСЕ 24 канал

Кокс также добавил, что ведется разработка совместного механизма реагирования, который может быть использован в случае нарушения государством-членом своих обязательств по уставу и Европейской конвенции по правам человека.

"На предстоящей части сессии этот новый механизм будет обсуждаться с руководителями всех национальных делегаций. Если Украина отсутствует, она упускает шанс поучаствовать в этом обсуждении. Поэтому было бы разумно не оставаться в стороне следующей части сессии", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения России.

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