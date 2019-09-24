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24 сентября • обновлено в 12:47
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Украина отказалась от участия в ПАСЕ: там ответили

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В Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прокомментировали отказ Украины от участия в сессии организации.

Как заявил глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс, все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, это предусматривается резолюцией "О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах", принятой большинством в апреле 2018 года, пишет "РИА Новости".

"Поэтому Российская Федерация должна была направить новую делегацию в ПАСЕ, то же самое касается Украины. Совет Европы — это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится", — сказал он.

Заседание ПАСЕ

Заседание ПАСЕ

24 канал

Кокс также добавил, что ведется разработка совместного механизма реагирования, который может быть использован в случае нарушения государством-членом своих обязательств по уставу и Европейской конвенции по правам человека.

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"На предстоящей части сессии этот новый механизм будет обсуждаться с руководителями всех национальных делегаций. Если Украина отсутствует, она упускает шанс поучаствовать в этом обсуждении. Поэтому было бы разумно не оставаться в стороне следующей части сессии", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения России.

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Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Им без разницы участь Украины и демократические ценности - не более чем риторика. Когда эти ценности надо изменить в их пользу - это делается на глазах у всех без всякого стыда.
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филипп филипыч
филипп филипыч
ухаха, упоротые смотрите щас повар кафе вам в компот отольет а вы даже не заметите ибо участвовать в обсуждении не будете))
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Мир Миру
Мир Миру
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