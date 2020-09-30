Украина определилась, как называть Лукашенко

Украина планирует называть Александра Лукашенко просто на имя, не указывая должности. В частности, после завершения срока его полномочий как президента Беларуси.

Так на соответствующий вопрос журналистов во время онлайн-брифинга 30 сентября ответил глава Министерства иностранных дел (посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Напомним: ранее в МИД заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом.

Поэтому журналисты поинтересовались тем, как Украина будет называть белорусского лидера после завершения срока его последней каденции 5 ноября. Например, "незаконно избранным", "нелегитимным" и т. д.

"Это прекрасные формулировки для медиа и Facebook. Официальная позиция – Александр Лукашенко", – подчеркнул Кулеба.

Слова Дмитрия Кулебы о Лукашенко – на видео с 15:35 минуты:

Я

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