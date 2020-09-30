Украина определилась, как называть Лукашенко
Украина планирует называть Александра Лукашенко просто на имя, не указывая должности. В частности, после завершения срока его полномочий как президента Беларуси.
Так на соответствующий вопрос журналистов во время онлайн-брифинга 30 сентября ответил глава Министерства иностранных дел (посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Напомним: ранее в МИД заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом.
Поэтому журналисты поинтересовались тем, как Украина будет называть белорусского лидера после завершения срока его последней каденции 5 ноября. Например, "незаконно избранным", "нелегитимным" и т. д.
"Это прекрасные формулировки для медиа и Facebook. Официальная позиция – Александр Лукашенко", – подчеркнул Кулеба.
Слова Дмитрия Кулебы о Лукашенко – на видео с 15:35 минуты:
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Как сообщал OBOZREVATEL:
"инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции, что предусмотрено белорусскими законами. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
В Минске перекрыли центральные улицы, сковав столицу Беларуси пробками.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране.
Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых среди активистов. Сотни человек были задержаны.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированы.
Кроме того, в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на разрешение кризиса в Беларуси.
Большинство стран мира не признало легитимность незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.
29 сентября Великобритания и Канада ввели персональные санкции против незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора.