Украина ничего не обязана! В МИД жестко ответили на выпад со стороны ПАСЕ

Украина, в частности Верховная Рада, не обязана приглашать наблюдателей ПАСЕ на выборы, так как организация теряет свой авторитет.
Такое заявление сделала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает "Укринформ". "...В международной межправительственной организации, которой является Совет Европы, существуют только два органа, решения которых обязательны к исполнению: это Комитет министров и Европейский суд по правам человека. А ПАСЕ является совещательным органом в соответствии с Уставом Совета Европы. Украина всегда с уважением относилась к советам ПАСЕ и выходила из важности имплементации таких советов", – пояснила она.
Однако, подметили в ведомстве, парламент не обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами.
ПАСЕ
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"Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами – это право Ассамблеи. Но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами", – отметила Зеленко.
Она добавила, что на сегодняшний день в МИД нет ни одного обращения от этого совещательного органа и подчеркнула, что украинским дипломатам понятна мотивация парламента, который решил не приглашать наблюдателей от ПАСЕ.
При этом пресс-секретарь подчеркнула, что Украина не нарушила ни одного из документов Совета Европы, обязательных для исполнения. В МИД призвали руководство ПАСЕ к диалогу.
Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 2 июля, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы 21 июля.
В ответ на это президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что Украина обязана пригласить наблюдателей от Ассамблеи на парламентские выборы 21 июля.
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