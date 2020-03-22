"Реально страшно!" Украина не закупит действующие препараты от коронавируса

В утвержденном Кабинетом министров перечне отсутствуют лекарства от коронавируса, которые рекомендованы китайскими, французскими и американскими врачами.

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Об этом на своей странице в Facebook написал бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов.

"Если честно, в шоке. Реально страшно. Взять и наплевать на все рекомендации практических врачей Китая, Франции, США... Тех людей, которые уже столкнулись с этой бедой. Ни один из рекомендуемых ими препаратов в этот перечень не вошел. Ни один!" – отметил он.

Степанов призвал власти "выйти из состояния анабиоза", потому что "Украина уже находится в эпицентре катастрофы".

"Карантин – только на бумаге. Врачи держатся на энтузиазме и чувстве долга. Работают в период страшной эпидемии на ту же нищенскую зарплату, что и раньше. Мы не обеспечили их даже средствами защиты и вскоре рискуем начать их терять", – подчеркнул экс-глава ОГА.

Он призвал изучить тактики лечения других стран и принять соответствующие меры, чтобы как можно меньшее количество людей нуждались в искусственной вентиляции легких. А тем, которым помочь без ИВО невозможно, находились на аппарате как можно меньше.

"Для этого необходимо следовать рекомендациям, которые дает практическая медицина в борьбе с коронавирусом, и насытить наши больницы такими лекарственными препаратами: "Плаквенил", "Лопинавир"/"Ритонавир", "Арбидол", "Хлорохин" и другими. Утвердить перечень нужно, конечно же, с ведущими вирусологами", – отметил Степанов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на борту самолета, который летит из Китая в Украине, есть только экспресс-тесты на коронавирус, в то время как стране нужны тест-системы ПЦР, поскольку они более эффективны.

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