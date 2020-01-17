"Украина – не Россия, а президент – не курьер!" Геращенко разгромила отставку Гончарука

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко раскритиковала премьер-министра Алексея Гончарука за то, что он подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому.

Во время заседания в Верховной Раде она отметила, что это абсолютно не соответствует Конституции Украины.

"Я хочу напомнить, что государство наше называется Украина, а не Российская Федерация. Это в РФ премьер-министр пишет заявление на имя президента. В Украине, согласно Конституции, премьер-министр обращается не к курьеру-президента передать сюда заявление, если он хочет подать в отставку, а в Верховную Раду", – возмутилась парламентарий.

Ирина Геращенко "Прямой"

Кроме того, Геращенко возмутил и тот факт, что Гончарук не ответил перед парламентом на вопрос об огромных премиях, назначенных представителям правительства. Эти претензии она адресовала спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

"На согласительном совете все фракции договорились о том, что премьер-министр Украины ответит на вопросы в том числе и о выплатах, которые сейчас правительство, которое уже устало за четыре месяца, себе насчитало. И он убежал даже от этих вопросов! Что происходит? Мы обращаемся к вам как к председателю Верховной Рады с требованием уважать Конституцию, уважать регламент, уважать парламентаризм и вернуть сейчас сюда премьера", – сказала нардеп.

В свою очередь Разумков обвинил Геращенко в том, что она говорит неправду, и отметил, что времени для вопросов Кабмину уже нет.

"Давайте говорить правду – мы это на согласительном совете не обсуждали. Вы можете поднять стенограмму. Мы об этом действительно говорили во время работы в зале. Но у нас очень сдвинулся график, поэтому мы исходим из тех возможностей, которые у нас есть. Время часа вопросов к правительству исчерпано уже давно", – отрезал спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Выступая в Верховной Раде, премьер отметил, что решение об увольнении – политическое.

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