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Украина не будет объявлять России войну: в Кабмине объяснили, почему

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Даже если Россия будет официально названа агрессором, Украина не будет объявлять ей войну.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

"А вы найдите за последние 50 лет хоть один случай, когда была объявлена война – это будет очень интересно. Такого нет. После Второй мировой само понятие "война" перестало быть законным методом разрешения конфликта. То есть до того времени война как средство признавалась международным законодательством. А после Второй мировой войны фактически ни одна война не была объявлена, у нас почти все войны на планете Земля были необъявленными", - объяснил он.

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Напомним, также Грымчак рассказал, что если Верховная Рада примет во втором чтении закон о так называемой реинтеграции Донбасса, она тем самым перечеркнет все возможности России принять участие в миротворческой операции на территории ОРДЛО.

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Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
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