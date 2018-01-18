Украина не будет объявлять России войну: в Кабмине объяснили, почему

Даже если Россия будет официально названа агрессором, Украина не будет объявлять ей войну.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

"А вы найдите за последние 50 лет хоть один случай, когда была объявлена война – это будет очень интересно. Такого нет. После Второй мировой само понятие "война" перестало быть законным методом разрешения конфликта. То есть до того времени война как средство признавалась международным законодательством. А после Второй мировой войны фактически ни одна война не была объявлена, у нас почти все войны на планете Земля были необъявленными", - объяснил он.

Напомним, также Грымчак рассказал, что если Верховная Рада примет во втором чтении закон о так называемой реинтеграции Донбасса, она тем самым перечеркнет все возможности России принять участие в миротворческой операции на территории ОРДЛО.