Украина начала масштабные переговоры с Россией – Зеленский

Украина начала переговоры с Россией об освобождении всех украинских граждан, которые находятся в плену "Л/ДНР" и в России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

Украина начала масштабные переговоры с Россией Пресс-служба Офиса президента

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал