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23 января • обновлено в 12:39
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Украина начала масштабные переговоры с Россией – Зеленский

3.1т
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Украина начала переговоры с Россией об освобождении всех украинских граждан, которые находятся в плену "Л/ДНР" и в России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

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Украина начала масштабные переговоры с Россией

Украина начала масштабные переговоры с Россией

Пресс-служба Офиса президента

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Обмен пленными
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Капитуляцию буду принимать у Бранденбургских Ворот" (х/ф "Освобождение")
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хотят обменять всех украинцев, находящихся в России? А на кого менять будут? "Хороших" украинцев на "плохих"?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зеля очень сильно полюбил слово "трек". Стильно, модно, молодежно, чо
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