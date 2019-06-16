Суд против России в Гааге: в Украине придумали, как нанести удар Кремлю

Украина не сможет добиться в Международном суде ООН в Гааге признания России государством, спонсирующим терроризм. При этом официальный Киев имеет возможность нанести болезненный удар Кремлю сотнями исков от украинских субъектов хозяйствования.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич, оценивая перспективы международных судов Украины против России.

Комментируя судебное разбирательство между Украиной и РФ в Международном суде ООН в Гааге, Тышкевич заявил: "Скорее всего, решение не будет полностью удовлетворять ни одну из сторон. С одной стороны, Украина имеет право подавать иски, но вопрос в том, есть ли война, признана ли РФ агрессором, и еще большое количество пунктов. Относительно экономических вопросов, относительно аннексии – да, безусловно. Относительно других вопросов вроде финансирования терроризма – к большому сожалению, нет".

"Если мы подаем иск о том, что Россия финансирует терроризм, это совсем другой уровень восприятия, совсем другой уровень коммуникации. Обратите внимание на Германию – она говорит, что поддерживает Украину, при этом продолжает строить "Северный поток". А теперь представьте, может ли Германия строить "Северный поток" с государством, финансирующим терроризм? Нет. Потому финансирование терроризма – скорее всего, нет", – заявил он.

При этом, по словам эксперта, никто не запрещает украинским субъектам хозяйствования подавать иски к субъектам хозяйствования РФ или к Российской Федерации.

"Это может быть государственной политикой. Очень простой пример – у нас 800 кораблей задержали за 2018 год. По конвенции морского права тот, кто задерживал, должен компенсировать все убытки судовладельцу. Где правовая помощь Украины? Это 800 исков! Это же можно делать относительно имущества в Крыму", – отметил Тышкевич.

По его словам, чтобы нанести удар России, "можно выстругать большую дубину", либо использовать "большое количество иголочек".

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В январе 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины.

Украина утверждает, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и участвует в кампании дискриминации общин этнических украинских и крымских татар, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова. Также в иске говорится, что Москва нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, предоставляя оружие и другие виды помощи террористам, которые совершают преступления на территории Украины.

3 июня Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение возражений РФ о наличии у суда юрисдикции по иску "Украина против России".

При этом Россия отрицает наличие межгосударственного спора с Украиной по применению и толкованию международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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