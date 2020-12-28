Кабмин проголосовал за выход Украины из соглашения СНГ, угрожающего нацбезопасности

Украина из-за угрозы национальным интересам и безопасности может выйти из соглашения СНГ о межправительственной фельдъегерской связи.

За соответствующий проект закона проголосовал Кабинет министров Украины на заседании 28 декабря. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале правительства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как отметил нардеп от "Слуги народа", постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, центральным транзитным пунктом для пересылки официальной корреспонденции определено российскую столицу – Москву. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Таким образом, украинская сторона не может исполнять указанное соглашение, так как пересылка корреспонденции через Москву невозможна, учитывая агрессию РФ.

Добавим, это соглашение определяет обязательства для создания единой системы фельдъегерской связи, предназначенной для передачи особо важной, секретной и иной служебной корреспонденции между участниками Содружества Независимых Государств.

Чтобы выход из соглашения стал официальным, его должна поддержать Верховная Рада Украины.

Полная запись заседания Кабмина 28 декабря:

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