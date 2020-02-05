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7 февраля • обновлено в 08:11
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Украина готовится к НАТО: принят важный документ

2.6т
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Кабинет министров принял Годовую национальную программу Украина-НАТО.

В центре новой программы – права, свободы и законные интересы человека. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Впервые разработка документа осуществлялась по международной методике Results-Based Management (RBM – "Управление, ориентированное на результат"). Именно такая методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН", – отметил чиновник.

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Гончарук пояснил, что годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране.

Премьер добавил, что программу Украина-НАТО вместе разработали вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба и глава МИД Вадим Пристайко.

НАТО

НАТО

Как сообщал OBOZREVATEL, итоги опроса в Украине говорят о том, что большинство украинцев поддерживают вступление в Европейский Союз и НАТО.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Дмитрий Кулеба Вадим Пристайко Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
губернатор Кабинет министров Украины
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
чертовски хорошая новость ! это потом значит что Украинским ястребам могут доверить бомбить урановыми снарядами какую нибудь захудалую странишку , нести так сказать отсталым странам Демократию и незалежность ! СУГС !
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4
2
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Minaev Alexey, тем более есть опыт авиационных налетов на мирные города !
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5
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hunt andres
hunt andres
Укроина войдет в НАТО с минометами Молот, машинами Казак и бронекатерами без унитазов)
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Mega Death
Mega Death
Теперь НАТО киздец!))
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