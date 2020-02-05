Украина готовится к НАТО: принят важный документ

Кабинет министров принял Годовую национальную программу Украина-НАТО.

В центре новой программы – права, свободы и законные интересы человека. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Впервые разработка документа осуществлялась по международной методике Results-Based Management (RBM – "Управление, ориентированное на результат"). Именно такая методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН", – отметил чиновник.

Гончарук пояснил, что годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране.

Премьер добавил, что программу Украина-НАТО вместе разработали вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба и глава МИД Вадим Пристайко.

НАТО

Как сообщал OBOZREVATEL, итоги опроса в Украине говорят о том, что большинство украинцев поддерживают вступление в Европейский Союз и НАТО.

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