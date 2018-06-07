"Украина есть и будет!" Турчинов ответил Путину

Несмотря на угрозы президента России Владимира Путина, Украинское государство есть и будет дальше существовать.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя высказывания Путина во время "Прямой линии".

Он подчеркнул, что украинские военные будут действовать адекватно угрозам, независимо от стонов перепуганных российских наемников и угроз российского президента.

"Украинское государство есть и будет, независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов", - сказал он, передает пресс-центр СНБО.

По словам Турчинова, украинская государственность построена на патриотизме, мужестве и вере миллионов украинцев, в отличие от России, которая стоит на костях миллионов замученных, убитых, жертв чекистов и КГБ.

Напомним, к Путину во время "прямой линии" позвонил из оккупированного Донбасса перепуганный гражданин России, который входит в состав российско-террористических группировок, и выразил опасения, что украинская армия может пойти в наступление во время Чемпионата мира по футболу, на что президент РФ заявил, что подобные действия могут привести к тяжелым последствиям для украинской государственности в целом.

Напомним, Турчинов также заявил, что Россия пригрозила Украине несколькими армиями.