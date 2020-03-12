Украина будет в НАТО: Пристайко ответил на скандальные слова Сивохо

Украина будет членом НАТО, поскольку для этого нет никаких юридических препятствий. Ведь в основополагающих документах Альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к нему государству с военным конфликтом.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, сообщается на странице его офиса в Facebook.

Следовательно, с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности членства в НАТО, как и другие страны, которые не воюют.

"В то же время несомненно, что война в Донбассе усложняет путь Украины в Альянс. Конфликт уносит жизни наших людей, истощает Украину, задерживает наше цивилизационное развитие, мешает реализовать критически необходимы реформы. На это и рассчитывает Россия, которая традиционно провоцирует нестабильность в соседних государствах, в частности, чтобы затруднить их движение в европейские и евроатлантические структуры. Яркий пример, как это работает, – война в Грузии", – говорится в заявлении.

Украина в НАТО "Украинская правда"

По словам Пристайко, задача Украины сейчас – "вырваться" из конфликта, используя все возможные дипломатические и другие средства.

"Политическое решение по вступлению Украины в НАТО будет зависеть от развития нашей страны – внедрения военных и других реформ, обеспечения демократии и верховенства права. Мы непременно будем в НАТО – это лишь вопрос времени", – с уверенностью резюмировал вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

советник секретаря СНБО Сергей Сивохо во время обсуждения перспектив вступления Украины в НАТО в эфире одного из телеканалов назвал "внутренним конфликтом Украины" войну, которую Россия развязала на Донбассе.

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что полная адаптация ВСУ к стандартам НАТО – амбициозная, но нереальная цель.

Позже он объяснил свои слова, отметив, что имел в виду, что достичь поставленных заданий невозможно лишь пока.

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