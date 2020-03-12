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12 марта • обновлено в 15:08
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Украина будет в НАТО: Пристайко ответил на скандальные слова Сивохо

3.1т
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Украина будет членом НАТО, поскольку для этого нет никаких юридических препятствий. Ведь в основополагающих документах Альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к нему государству с военным конфликтом.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, сообщается на странице его офиса в Facebook.

Следовательно, с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности членства в НАТО, как и другие страны, которые не воюют.

"В то же время несомненно, что война в Донбассе усложняет путь Украины в Альянс. Конфликт уносит жизни наших людей, истощает Украину, задерживает наше цивилизационное развитие, мешает реализовать критически необходимы реформы. На это и рассчитывает Россия, которая традиционно провоцирует нестабильность в соседних государствах, в частности, чтобы затруднить их движение в европейские и евроатлантические структуры. Яркий пример, как это работает, – война в Грузии", – говорится в заявлении.

Украина в НАТО

Украина в НАТО

"Украинская правда"

По словам Пристайко, задача Украины сейчас – "вырваться" из конфликта, используя все возможные дипломатические и другие средства.

"Политическое решение по вступлению Украины в НАТО будет зависеть от развития нашей страны – внедрения военных и других реформ, обеспечения демократии и верховенства права. Мы непременно будем в НАТО – это лишь вопрос времени", – с уверенностью резюмировал вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Сергей Сивохо Вадим Пристайко
Место
Украина
Тег
НАТО
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Комментарии
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну улететь всем кагалом на Луну у Украины тоже никаких юридических препятствий нет.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ну конечно - Украина будет в НАТО. Главный вопрос - кем/чем она там будет? Есть предположение, что будут ее там использовать как презерватив.
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Ti Vladimir
Ti Vladimir
Русский Крымчанин, будет ЧЛЕНОМ!)))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Халва, халва, халва...
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