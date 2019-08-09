"Уйдите отсюда!" Пресс-служба Зеленского попала в скандал с журналистами

Журналистка "1+1" пожаловалась на представителей пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского, которые якобы во время встречи главы государства с патриархом Варфоломеем в Стамбуле вели себя некорректно.

По ее словам, в адрес представителей СМИ звучали довольно грубые высказывания. "Вот сейчас только ничего не выкрикивайте, президент не будет с вами говорить все равно! Я вам сказала отсюда уйти еще 20 минут назад, почему вы еще здесь?!" – процитировала она представителей пресс-службы на своей странице в Facebook.

Ковальская отметила, что, по словам ее коллег, с ними обращались, как с официантами.

Владимир Зеленский на встрече с Варфоломеем Пресс-служба президента Украины

"Так работает с прессой аппарат президента. Слышала где-то когда-то, что им журналисты не нужны. Ну-ну", – резюмировала Ковальская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель не сдержала эмоций и публично перешла на крик, оправдываясь за звание "лейтенанта", которое присвоено первому заместителю СБУ Ивану Баканову одновременно с его принятием на военную службу.

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