"Угрожают эпидемией": в Украине опровергли громкий фейк Кремля

Заявление МИД России об угрозе эпидемии холеры в Херсонской области из-за перекрытия Украиной поставок воды в Крым не соответствует действительности.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. По его словам, такая эпидемия грозит оккупированному полуострову.

"МИД РФ позволил себе угрожать нам фактически бактериологическим оружием. Они угрожают эпидемией на Херсонщине, хотя ясно, что никаких логических связей между перекрытым каналом и эпидемиологическим состоянием нет и быть не может. Как раз в Крыму есть связь между этими событиями, в том числе для жителей Симферопольского района", – заявил Бабин.

По словам эксперта, угроза возникла из-за наступления в Крыму засушливого периода.

"Снижение грунтовых вод приводит к размыву могильников, где есть холера. Уже дважды, в советский период и в 1994 году, в Симферополе были эпидемии. Возможно, это повторится", – подчеркнул он.

"Это не связано напрямую с каналом, это связано с сухим периодом и с Симферопольским водохранилищем, которое не запитано от канала. Но это характерно для полуострова, а не для Херсонщины. Российская пропаганда перекладывает с больной головы на здоровую", – заявил Бабин.

По его мнению, подобные заявления могут свидетельствовать о том, что оккупанты "ожидают искусственных провокаций".

"Крым, в отличие от Херсонщины, находится в зоне эпидемиологического риска в сухой период. Это связано с отсутствием очистных сооружений и с тем, что горные водохранилища в Крыму строили в советские годы как всегда в СССР, не подумав, что они делают", – заключил Бабин.

all.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия для решения проблем с водообеспечением оккупированного Крыма предложила три варианта, один из которых – переброска воды из бассейна реки Кубань.

В свою очередь, так называемый "спикер крымского парламента" Владимир Константинов заявил, что полуострову не нужна вода из Днепра, поскольку она якобы вызывает онкологические заболевания.

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