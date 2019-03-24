Уголовные дела против Порошенко: в ЕС расставили точки над "і"

Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) не открывало расследований в отношении президента Украины Петра Порошенко.

Такую информацию подтвердили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине в комментарии "Европейской правде", уточнив, что любую интересную информацию рассмотрят в контексте обычных процедур.

"OLAF подтверждает, что нет никаких расследований, связанных с президентом Украины. В случае возникновения какой-либо информации, которая может быть представлять интерес для расследования, OLAF оценит ее в контексте наших обычных процедур", – говорится в сообщении.

Петр Порошенко Волынь 24

Напомним, что ранее в материале украинского издания появилась информация, что "люди из команды Порошенко" подозреваются в "различных злоупотреблениях", которые касаются вывода и отмывания денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, в штабе президента Украины опровергли эти данные, пояснив, что до выборов остались считанные дни.

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