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31 декабря • обновлено в 14:15
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Уезжающий из Киева американский дипломат обратился с мощной речью. Видео

1.4т
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Временный поверенный по делам США в Киеве Уильям Тейлор передал полномочия Кристине Квин. Также политик записал обращение к гражданам Украины.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба посольства США в Киеве. На странице ведомства появилось обращение политика.

Уезжающий из Киева американский дипломат обратился с мощной речью. Видео

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"Когда я приехал в Киев в июне, я знал, что буду здесь недолго. Это было замечательное время! Была избрана новая Рада, появились новые возможности продвигать реформы. Заработал Высший антикоррупционный суд... Произошел прогресс в возвращении мира на Донбасс, телефонные звонки между президентами Зеленским и Путиным, обмен пленными", – заявил Тейлор в своем обращении.

По его словам, Украину поддерживают обе партии США – демократы и республиканцы, весь Конгресс, и это дает большие возможности в двусторонних отношениях стран. Кроме того, он высказал уверенность, что в дальнейшем Украину ожидают "большие времена".

"Новые высокопоставленные визитеры из США демонстрируют сильную поддержку Украине. В частности, можно отметить санкции против "Северного потока – 2". Я очень оптимистичен относительно Украины", – заявил дипломат.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал топ-10 самых интересных и важных высказываний Уильяма Тейлора.

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Уильям Тейлор
Место
Украина
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Kom AV
Kom AV
Вообще то смешно, заменили генерала на лоббиста. Что у одного любимое действие кого нибудь разбомбить, у другой, что нибудь продать подороже. Так что наверное Украине надо радоваться, но не во всём... Если при Бадене все говорили о Джавелинах, т.к. он лоббист Lockheed Martin и находясь в силе всячески проталкивал их куда не попадя, то теперь мадам которая лоббист многих концернов. Но мадам специализируется на живых деньгах, а не подачках Конгресс, так что Украине надо будет за "любовь" хорошо раскошелиться, а за ваши деньги - любой каприз...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Хозяин погладил свою собаку
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Не отстанут штаты от Украины,все же добьют.
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