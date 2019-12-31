Уезжающий из Киева американский дипломат обратился с мощной речью. Видео

Временный поверенный по делам США в Киеве Уильям Тейлор передал полномочия Кристине Квин. Также политик записал обращение к гражданам Украины.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба посольства США в Киеве. На странице ведомства появилось обращение политика.

"Когда я приехал в Киев в июне, я знал, что буду здесь недолго. Это было замечательное время! Была избрана новая Рада, появились новые возможности продвигать реформы. Заработал Высший антикоррупционный суд... Произошел прогресс в возвращении мира на Донбасс, телефонные звонки между президентами Зеленским и Путиным, обмен пленными", – заявил Тейлор в своем обращении.

По его словам, Украину поддерживают обе партии США – демократы и республиканцы, весь Конгресс, и это дает большие возможности в двусторонних отношениях стран. Кроме того, он высказал уверенность, что в дальнейшем Украину ожидают "большие времена".

"Новые высокопоставленные визитеры из США демонстрируют сильную поддержку Украине. В частности, можно отметить санкции против "Северного потока – 2". Я очень оптимистичен относительно Украины", – заявил дипломат.

Перебування Вільяма Тейлора на посаді Тимчасового повіреного у справах США у Києві добігає кінця. У цьому відео він розповідає про час, проведений тут та про міцне #ПартнерствоУкраїнаСША. Ось його зверення до народу України.https://t.co/XxxSAhDT9T — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 31, 2019

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