Президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в Конституцию о децентрализации.

В пятницу, 13 декабря, проект закона №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" был внесен в Верховную Раду.

Главным по данному документу обозначен комитет по вопросам правовой политики, который возглавляет Ирина Венедиктова. При этом текст законопроекта на сайте парламента пока что не опубликовали.

Зеленский подал в Раду еще один законопроект

Владимир Зеленский ОПУ

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что особый статус для Донбасса не будет введен в той форме, которой хочет добиться Россия. Он сообщил, что вместо этого намерен продавливать вариант с децентрализацией, о которой идет речь в Минских соглашениях.

"Другие формулировки, но, в принципе, это подходит. Думаю, мне удалось убедить Германию и Францию в этом вопросе. Что касается России, то будет очень тяжело", – сказал он.

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