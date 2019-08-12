У Зеленского сказали, кто может возглавить новое министерство

Минмстерство гуманитарной политики, которое планируют создать в команде президента Украины Владимира Зеленского, может возглавить его внештатный советник Владимир Бородянский.

Такое заявление сделал в интервью "Детектор медиа" коллега последнего и новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев.

"Не исключаю этого. Конечно, не может уже быть определено единую кандидатуру. Бородянский – один из соавторов этого большого проекта, конечно, один из тех, кто может возглавить такое министерство", – поделился он.

Зеленский и Бородянский

По словам Потураева, намерение создать Министерство гуманитарной политики "твердое, как алмаз".

Отметим, Владимир Владимирович Бородянский – бывший генеральный директор телеканала "СТБ" и руководитель группы StarLightMedia. С 29 июля 2019 года был назначен советником Зеленского.

Владимир Бородянский СТБ

Как сообщал OBOZREVATEL, об идеи объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта ранее заявил один из "слуг народа". По его словам, партию "вдохновил опыт Сингапура, Великобритании и Франции".

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что стратегия уже в разработке.

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