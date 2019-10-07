У Зеленского сделали новое заявление о выборах на Донбассе

Киев хочет провести местные выборы в Украине, в том числе на Донбассе, в ближайшее время, теоретически весной 2019 года.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко, отметив, что для верификации списков избирателей нужно время.

"Никто не говорит, что это (выборы. – Ред.) произойдет немедленно. И Зеленский четко сказал, что с датами спешить не надо", - подчеркнул он.

Богдан Яременко

"Речь о том, что мы настроены работать очень тяжело и энергично, чтобы провести выборы на территории всей Украины, и самый ближайший срок, когда это теоретически можно было бы сделать – это весна. Но это лишь предположение, это демонстрация нашего желания двигаться к этой точке. Но мы не наивны и понимаем, какое огромное количество вопросов надо решить до того, как мы придем к какой-то определенной дате выборов", - уточнил Яременко.

По его словам, во всех этих процессах есть, наверное, один формальный ориентир – окончание действия закона об "особом статусе" 31 декабря этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на Донбассе проведут только после того, как РФ выведет свои войска.

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