У Зеленского раскрыли подробности визита в Оман: с кем встречался президент

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Как сообщила пресс-служба Зеленского, они обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

"Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 миллионов, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов, учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана", – сказано в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие отрасли, как энергетику и тяжелую промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицину, туризм.

Юсуф бин Аляви бин Абдалла и Владимир Зеленский ОПУ

Как писал OBOZREVATEL, о визите Зеленского в Оман стало известно от СМИ, официально же об этом не сообщалось. После ажиотажа в сети пресс-служба президента пояснила инцидент.

Так, СМИ утверждалось, что Зеленский устроил отдых в Омане на рождественские праздники в роскошном 5-звездочном отеле.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!