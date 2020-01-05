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5 января • обновлено в 19:14
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У Зеленского раскрыли подробности визита в Оман: с кем встречался президент

1.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Как сообщила пресс-служба Зеленского, они обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

"Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 миллионов, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов, учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана", – сказано в сообщении.

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Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие отрасли, как энергетику и тяжелую промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицину, туризм.

Юсуф бин Аляви бин Абдалла и Владимир Зеленский

Юсуф бин Аляви бин Абдалла и Владимир Зеленский

ОПУ

Как писал OBOZREVATEL, о визите Зеленского в Оман стало известно от СМИ, официально же об этом не сообщалось. После ажиотажа в сети пресс-служба президента пояснила инцидент.

Так, СМИ утверждалось, что Зеленский устроил отдых в Омане на рождественские праздники в роскошном 5-звездочном отеле.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
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