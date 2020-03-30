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30 марта • обновлено в 08:26
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У Зеленского пообещали не вести переговоры с боевиками

5.5т
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Министр реинтеграции и представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что в формате Консультативного совета с ОРДЛО, вызвавшего скандал среди политикума, переговоры с боевиками вести не будут.

Подробностями об инициативе он поделился в интервью "РБК-Украина".

"Механизм отбора с нашей стороны пока не определен. Мы хотим чтобы такой механизм был зеркальным и для той стороны. Насколько они будут с этим химичить – это уже другое дело. Если они привозят боевика, то украинская делегация говорит "до свидания, все свободны". Разговора не будет. У них там сейчас "зрады" по этому поводу больше чем у нас, я это точно знаю из своих источников. Механизм должен быть таким, чтобы у общества не было сомнений в порядочности и патриотизма тех, кого туда отберут", – пояснил он.

У Зеленского объяснили переговоры с ОРДЛО

У Зеленского объяснили переговоры с ОРДЛО

По словам Резникова, ранее было невозможно не вести переговоры с боевиками, поскольку необходимо было договориться об обмене пленными и разведении войск. Однако это, по его словам, не свидетельствует о признании самопровозглашенных "Л\ДНР".

"Если мы подтвердили полномочия Захарченко и Плотницкого в 2014 году, позволив им подписаться под Минском соглашениями рядом с полномочными представителями Украины, России и ОБСЕ, то ничего больше мы не сделали и сейчас. Украинская сторона в минском процессе сейчас не пошла дальше, чем украинская сторона в 2014 году - субъектность непризнанных республик не является от этого", – добавил он.

Резников раскритиковал все предыдущие "делегации из "Л/ДНР" в Минск. "С какого перепугу там присутствуют только те, кто проживает на неподконтрольной части и еще и инфицированные российской пропагандой? А мы считаем, что там должны быть и те, кто проживает на подконтрольной части, патриоты Украины, выходцы из этих районов, имеющих право отстаивать свои интересы", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина намерена создать консультативный совет, в который войдут представители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые не относятся к руководству "Л/ДНР". Это является обязательством Украины в рамках Минских соглашений.

Резников заявил, что особый статус отдельных районов ОРДЛО в Конституции закреплен не будет.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Мирные переговоры в Минске
Персоны
Александр Захарченко Алексей Резников Владимир Зеленский
Место
Украина
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Резников заявил, что особый статус отдельных районов ОРДЛО в Конституции закреплен не будет...." Это все что нужно знать о минских соглашениях.
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