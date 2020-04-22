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22 апреля • обновлено в 17:43
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У Зеленского подтвердили возможное назначение Саакашвили

1.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михеила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.

Об этом рассказали в пресс-службе Офиса президента, передает "Интерфакс-Украина". Более того, Зеленский предложил Саакашвили поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", – сообщили агентству в ОП.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Слово і Діло

Как сообщал OBOZREVATEL, о возможном назначении Саакашвили к Кабмин рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, сейчас кандидатура обсуждается во фракции. Голосование может быть уже в пятницу, 24 апреля.

Сам Саакашвили отреагировал на новость о своем назначении и заявил, что готов работать и вскоре представит план.

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Персоны
Михеил Саакашвили Владимир Зеленский
Место
Украина
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
сколько Ахметов откашлял?
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Пачева Галина
Пачева Галина
Ой ли! Не надейтесь! Такой человек им не нужен.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не выдержит Украина столько экспериментов...
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