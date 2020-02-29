Совет нацбезопасности и обороны Украины совместно с Министерством обороны разрабатывают законопроекты для реализации договоренностей в нормандском формате.

Об этом 28 февраля в эфире "Радио НВ" заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, отметив, что уже наработано несколько треков на разные направления.

"Что внедрять, будет [решаться] по результатам очередных переговоров президента [Владимира Зеленского] в нормандском формате. Думаю, после этого будет наработана дорожная карта, которая будет включать в себя и законопроекты. Мы покажем это обществу. Мы ни от кого ничего скрывать не будем, потому что это вопрос национальной безопасности", – заверил Стефанчук.

Руслан Стефанчук Скрин видео

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По его словам соответствующие наработки есть у разных ведомств, большинство у СНБО. Никаких деталей о готовящихся законопроектах он не привел, указав лишь, что они необходимы для установления мира на Донбассе.

"Они, как пазл, будут складываться, когда будет понятна общая концепция", – добавил вице-спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча лидеров стран нормандского формата может состояться не в апреле, а позднее. Реакция России по этому вопросу сейчас негативная.

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