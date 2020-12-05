26 лет назад, 5 декабря 1994 года, лидеры Украины, США, России и Великобритании подписали знаменитый Будапештский меморандум о гарантиях безопасности из-за присоединения Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. – ред.

Тогдашнее руководство Украины фактически подписало документ о намерениях. А намерения – это не обязанности. Будапештский меморандум, к сожалению, не развился в серьезную сделку, которая бы реально гарантировала нашу безопасность. С одной стороны, есть большие вопросы к тогдашнему президенту, который не добился прямых обязательств и лучших условий для страны. Но с другой стороны, сейчас трудно объективно говорить об этом. Ведь у нас не было контроля над оружием на своей территории и денег на его содержание. Нежелание избавиться от этой чемодана без ручки могло привести к международной изоляции молодого государства. Все эти факторы надо учитывать.

Однако, очевидно, что Украина имеет все основания требовать компенсации от РФ за причиненный ущерб, даже не только из-за Будапештского меморандума, но и опираясь на большое количество других документов международного права. Но, если говорить об ответственности именно за неисполнение этого меморандума, то это очень сложная юридическая история, потому что оно не прописано в самом меморандуме.

В то же время это очень важная точка политического давления на Россию и возможность привлечения к нему других подписантов. Если в мире еще работает мораль, то через Будапештский меморандум есть все моральные и политические основания требовать активного участия всех подписантов Будапештского меморандума на РФ.

Потому что это вопрос не только безопасности и территориальной целостности Украины. Это и вопрос иного порядка – действенных предохранителей в противодействии распространению ядерного оружия в мире.

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