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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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У "Слуги народа" и "Гражданской позиции" растет рейтинг: новый опрос

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В Украине на внеочередных парламентских выборах семь партий претендуют на проход в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют обнародованные 20 июня результаты социологического опроса, проведенного совместно центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социологических исследований имени Александра Яременка.

Согласно с этим исследованием, лидером парламентских рейтингов остается партия "Слуга народа", почти 50%. "Оппозиционная платформа – За жизнь" имеет более 10% поддержки, "Батьківщина" – 9%, "Европейская солидарность" – 8,5%, "Голос" – 5,9%.

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У "Слуги народа" и "Гражданской позиции" растет рейтинг: новый опрос

Вырос рейтинг партии Анатолия Гриценко "Гражданская позиция". 4% украинцев готовы проголосовать за эту политическую силу. Также 4 % имеет партия "Сила и честь", рейтинг ее продолжает падать.

Как писал OBOZREVATEL, 19 июня был опубликован список партий, который, согласно с опросом украинцев, преодолевает 5%-й проходной барьер в парламент.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Теги
Гражданская позиция"Слуга Народа" Партия "Европейская солидарность"Партия Вакарчука "Голос"
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Маслов Олег
Маслов Олег
Партию Шария так и не хотят публиковать))))
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Мишико дави их! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кожедуб ruslan, ты, тупое дерьмо, вопрос в паРРашу делай. Такая дрянь как ты, чмошник, ничего не можете ни заплатить, ни заработать! Потому что ты тупое ничтожество, способное только гадить!
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