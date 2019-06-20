У "Слуги народа" и "Гражданской позиции" растет рейтинг: новый опрос

В Украине на внеочередных парламентских выборах семь партий претендуют на проход в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют обнародованные 20 июня результаты социологического опроса, проведенного совместно центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социологических исследований имени Александра Яременка.

Согласно с этим исследованием, лидером парламентских рейтингов остается партия "Слуга народа", почти 50%. "Оппозиционная платформа – За жизнь" имеет более 10% поддержки, "Батьківщина" – 9%, "Европейская солидарность" – 8,5%, "Голос" – 5,9%.

Вырос рейтинг партии Анатолия Гриценко "Гражданская позиция". 4% украинцев готовы проголосовать за эту политическую силу. Также 4 % имеет партия "Сила и честь", рейтинг ее продолжает падать.

Как писал OBOZREVATEL, 19 июня был опубликован список партий, который, согласно с опросом украинцев, преодолевает 5%-й проходной барьер в парламент.

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