У Симферополя заметили военную колонну оккупантов: опубликовано фото

В пятницу, 19 апреля, на выезде из аннексированного крымского Симферополя, была замечена военная колонна оккупантов.

Машины направлялись в сторону Белогорска. Об этом стало известно благодаря Twitter-аккаунту "Крымский бандеровец".

"Скорей всего, очередные террористические учения на Опуке", — отмечается в сообщении, которое было сопровождено фото военной колонны.

"Хорошо, что на Украину не нападают", — прокомментировал один из юзеров.

Крым. Военная колонна оккупантов замечена на выезде из Симферополя в сторону Белогорска. Скорей всего, очередные террористические учения на Опуке pic.twitter.com/IODJNYmIUn — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 19 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова рассказала, что мешает Украине вернуть Крым.

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