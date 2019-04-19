У Симферополя заметили военную колонну оккупантов: опубликовано фото

В пятницу, 19 апреля, на выезде из аннексированного крымского Симферополя, была замечена военная колонна оккупантов.
Машины направлялись в сторону Белогорска. Об этом стало известно благодаря Twitter-аккаунту "Крымский бандеровец".
"Скорей всего, очередные террористические учения на Опуке", — отмечается в сообщении, которое было сопровождено фото военной колонны.
"Хорошо, что на Украину не нападают", — прокомментировал один из юзеров.
Крым. Военная колонна оккупантов замечена на выезде из Симферополя в сторону Белогорска. Скорей всего, очередные террористические учения на Опуке pic.twitter.com/IODJNYmIUn— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 19 апреля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова рассказала, что мешает Украине вернуть Крым.
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