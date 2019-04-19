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У Симферополя заметили военную колонну оккупантов: опубликовано фото

1.2тЧитать материал на украинском

В пятницу, 19 апреля, на выезде из аннексированного крымского Симферополя, была замечена военная колонна оккупантов.

Машины направлялись в сторону Белогорска. Об этом стало известно благодаря Twitter-аккаунту "Крымский бандеровец".

"Скорей всего, очередные террористические учения на Опуке", — отмечается в сообщении, которое было сопровождено фото военной колонны.

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"Хорошо, что на Украину не нападают", — прокомментировал один из юзеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова рассказала, что мешает Украине вернуть Крым.

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Темы
Аннексия КрымаБлокада КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Крым
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Авторы вероятно что то перепутали - на фото БТР 60 пб, они давно все сгнили и списаны.( 60 -х годов прошлого века ) Вероятно это ЕЩЕ УКРАИНСКИЕ БТР - везут на лом.Предлагали же- заберите свой лом )))))
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
А там деревья ещё голые в конце апреля?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Шо? Колонна ВСУ в Крыму? На российской земле? НЕ ВЕРЮ!
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