У Путина пригрозили Украине распадом: в МИД ярко ответили оккупантам

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин пытается разжечь межнациональную вражду в Украине заявлением об "утрате еще нескольких областей".

Об этом в Facebook написал заместитель главы МИД Украины Василий Боднар, отметив, что Кремль в очередной раз пытается разыграть "национальный вопрос".

Боднар подчеркнул, что слова Володина – классический набор штампов, предвзятости и манипуляций, которые РФ широкомасштабно использует в этнонациональных вопросах в Украине.

"Формулировка "малые народы" никогда не использовалась в Украине, поскольку все народы, этносы, этнические группы абсолютно равны в своих правах, пользуются одинаковыми гарантиями защиты. Однако в России доминирует подобное дискриминационное разделение на т.н. "большие" и "малые" народы, соответственно, с "большими" и "малыми" правами", – ответил россиянам дипломат.

Боднар ответил Володину

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеведущий Юрий Кот, сбежавший в Россию, поддержал слова главы Госдумы РФ Вячеслава Володина о распаде Украины и назвал их "братским предупреждением".

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