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2 декабря • обновлено в 00:40
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У Путина пригрозили Украине распадом: в МИД ярко ответили оккупантам

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Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин пытается разжечь межнациональную вражду в Украине заявлением об "утрате еще нескольких областей".

Об этом в Facebook написал заместитель главы МИД Украины Василий Боднар, отметив, что Кремль в очередной раз пытается разыграть "национальный вопрос".

Боднар подчеркнул, что слова Володина – классический набор штампов, предвзятости и манипуляций, которые РФ широкомасштабно использует в этнонациональных вопросах в Украине.

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"Формулировка "малые народы" никогда не использовалась в Украине, поскольку все народы, этносы, этнические группы абсолютно равны в своих правах, пользуются одинаковыми гарантиями защиты. Однако в России доминирует подобное дискриминационное разделение на т.н. "большие" и "малые" народы, соответственно, с "большими" и "малыми" правами", – ответил россиянам дипломат.

Боднар ответил Володину

Боднар ответил Володину

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеведущий Юрий Кот, сбежавший в Россию, поддержал слова главы Госдумы РФ Вячеслава Володина о распаде Украины и назвал их "братским предупреждением".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Вячеслав Володин
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Mega Death
Mega Death
В России у малых народов, помимо общих прав, есть еще и льготы и дополнительные привилегии , в отличие от "больших"народов, которых как таковых нет.
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Рейт Адам
Рейт Адам
Mega Death, ага,льготы- как у лучей,ненков,эвенков- вы у них нефть и газ,золото и алмазы,а им взамен- водку!))) Прям добряки))
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