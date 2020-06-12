У Порошенко заявили о незаконной слежке и потребовали объяснений от власти

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что за пятым президентом лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко ведется незаконная слежка.

Об этом он сообщил на брифинге, обнародовав фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы вблизи помещения пятого президента, передает пресс-служба "ЕС".

Герасимов подчеркнул, что "Европейская солидарность" требует от президента Владимира Зеленского ответа на вопрос, кто и с какой целью санкционирует незаконные слежки за лидером партии.

У Порошенко заявили о незаконной слежке

"Вчера недалеко от его дома были зафиксированы неизвестные автомобили марки Toyota и Volkswagen, и микроавтобус Volkswagen, в которых находились неизвестные люди, которые отказались представиться, назвать себя. А что касается номеров, которые были на этих машинах, то таких номеров в природе не существует. И в базе номеров этих номеров нет. Это говорит только об одном: это номера прикрытия и подтверждает тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка", – отметил Герасимов.

Он отметил, что нарушения закона в отношении лидера "Европейской солидарности" стали системными.

"И нарушение политически мотивированных дел правоохранительными органами, и незаконные попытки вручения подозрений, которые вы видели на этой неделе, и незаконная слежка, о которой мы сейчас говорим. И незаконном прослушивании телефонов лидеров оппозиции", – констатировал Герасимов.

"Мы обращаемся к Зеленскому, который, как мы все услышали по заявлениям его соратников, сосредоточил у себя абсолютную власть в стране: кто ведет эту незаконную слежка? Потому что все понимают, что центр незаконной слежки, центр незаконного прослушивания телефонов лидеров оппозиции, и пульт от всего этого находится на улице Банковой, где находится кабинет Зеленского", – убежден Герасимов.

Он также отметил, что вопрос незаконной деятельности силовиков гораздо шире, чем только преследования Порошенко.

"Посмотрите, что происходит. Позавчера – незаконная попытка вручать подозрение пятому президенту Украины. После этого вы все видели вручения подозрения патриоту Украины Стерненко. Вы видите, что делается в деле Шеремета, вы видели незаконное наблюдение так же за Национальным музеем Гончара и его руководством. Вы видели обыски сегодня утром у министра инфраструктуры Омеляна. Возникает очень устойчивое мнение, что все, кто критикует власть, сегодня получают мгновенную реакцию правоохранительных органов", – отмечает Герасимов.

Нардеп потребовал от Зеленского ответить на три вопроса: кто отдал приказ о незаконной слежке за Порошенко, кто ведет эту незаконную слежку и кого еще из лидеров оппозиции – из тех, кто сегодня справедливо критикует власть, также незаконно "ведут" и незаконно прослушивают.

У Порошенко заявили о незаконной слежке eurosolidarity.org

У Порошенко заявили о незаконной слежке eurosolidarity.org

У Порошенко заявили о незаконной слежке eurosolidarity.org

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко обратился к президенту Владимира Зеленскому с призывом не враждовать друг с другом, а вместе выступить в защиту Украины.

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