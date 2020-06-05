У Порошенко призвали создать коалицию против пророссийского реванша на местных выборах

Политическая партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" призвала власти создать коалицию проукраинских сил и не допустить пророссийских реваншистов в местную власть.

Об этом говорится в обращении Центрального Совета политсилы, опубликованном ее пресс-службой. Народные депутаты отметили, что уже больше года команда "невежд и дилетантов" ведет Украину к российскому влиянию.

"Уже больше года, как над Украиной оказывается опасный социальный эксперимент. Путем изящных манипуляций и грубого обмана людей к государственному рулю стала команда невежд и дилетантов, которая не в силах усвоить элементарные азы управления. Она уверенно ведет страну к демонтажу государственности, к ползучему сползанию обратно в сферу российского влияния", – сказано в заявлении.

"Экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехать лицом по земле", – эти слова Зеленского прозвучали за восемь дней до карантина и начала пандемии. И самокритично характеризует "достижения" власти. Как следствие, в социальной сфере вместо обещанного "конца эпохи бедности" стремительно тают доходы и сбережения граждан. Падает общий уровень жизни, растет безработица", – отметили нардепы.

В обращении также отмечается, что формирование однопартийного большинства, концентрация абсолютной власти в руках неопытного президента, его попытки создать в Украине авторитарный турборежим – создают угрозу демократии, правам и свободам граждан. По мнению представителей "ЕС", репрессии против оппозиции стали таким же признаком, как и во времена Януковича.

Кроме того, нардепы отметили, что также существенно ухудшилось международное положение Украины.

"Созданная нашей командой коалиция в поддержку Украины практически не функционирует. Принцип "ничего об Украине без Украины", которого ранее придерживались все наши партнеры, теперь нарушается. Интеграция в ЕС и НАТО остается только на бумаге. При попустительстве власти или при участии отдельных ее представителей разворачивается ползучий пророссийский реванш. Ряд представителей режима Януковича получили рычаги влияния на государственную политику. В информационной сфере пятая колонна работает в режиме полного содействия и непротиводействие со стороны властей. Московский патриархат опирается на поддержку представителей Офиса Президента. Сам президент и его "слуги" не скрывают намерений пересмотреть закон о языке", – сказано в обращении.

Политики отметили, что в настоящее время сворачиваются важные реформы, в том числе и инициированная командой Порошенко децентрализация, которая заложила прочную основу для местного самоуправления.

"В условиях непрофессиональных действий" дилетантуры комедиантов "значительная часть городских глав и глав ОТГ, другие органы местного самоуправления – стали мощным амортизатором, который смягчает негативный эффект от бездарного управления "Слуг народа". Особенно ярко это проявилось в условиях борьбы с пандемией коронавируса" , – говорится в заявлении "ЕС".

Парламентарии отметили, что местные выборы должны стать мощным, – будто корабельный ревун, – сигналом, который даст понять слугам, что их "медовый месяц" с обществом завершился. Страна и люди нуждаются в профессиональных управленцев на всех уровнях.

"Европейская солидарность" как главная оппозиционная сила призвала к созданию коалиции проукраинских политических сил, в глубокой координации усилий на местных выборах.

"Поддержка согласованных кандидатов на должности городских голов и председателей ОТГ должна защитить общины от еще одного нашествия дилетантов под брендом "Слуг" и сформировать профессиональные местные команды, способные эффективно решать проблемы, стоящие перед общинами. Второе общая задача – обеспечить взаимное непротивостояние проукраинских сил в тех областях, где на выборах угроза со стороны пятой колонны. Совместными усилиями должны минимизировать результат пророссийской ОПЗЖ, и при формировании большинств в местных советах – оставить эту политическую силу на обочине", – отметили в "ЕС".

Политики отметили, что для реализации этих задач готовы к широкой координации усилий с другими партиями, общественными организациями и местными лидерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко провел теплую встречу с Послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом, поприветствовав решение Европейской Комиссии о выделении Украине последнего транша в размере 500 млн евро.

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