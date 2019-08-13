У Порошенко предложили назначить Забродского главой комитета по вопросам нацбезопасности и обороны

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" настояла на том, что генерал-лейтенант Михаил Забродский должен возглавить комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в Верховной Раде девятого созыва.

Об этом на пресс-конференции заявила первый заместитель председателя ВРУ, кандидат в народные депутаты от партии "ЕС" Ирина Геращенко, сообщила пресс-служба политсилы.

"Вряд ли в парламенте можно найти более профессионального человека, чем Михаил Забродский на должность председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, потому что это правда. Он имеет за плечами опыт защиты территориальной целостности и обороны, стратегическое видение национальной безопасности и обороны государства", – отметила Геращенко.

Команда партии "Европейская солидарность" Пресс-служба "ЕС"

По ее словам, Забродский учился за границей, у него высокий уровень знания английского языка, четкое "понимание, что такое страны НАТО". Геращанко уверена, что 400 новоизбранных депутатов могут этого не знать.

Заместитель председателя ВРУ заявила, что распределение комитетов в парламенте должно происходить в соответствии с профессиональными компетенциями и опытом кандидатов.

"Мы не пришли бороться за портфели. Наша команда является чрезвычайно профессиональной. Опыт членов "Европейской солидарности" может усилить комитеты, которые касаются вопросов нацбезопасности и обороны, европейской интеграции, прав человека, защиты ветеранов", – отметила Геращенко.

Она сказала, что "Европейская солидарность" призвала партии "Батьківщина" и "Голос" объединить усилия и обсудить предложения по руководству комитетов.

"Пока мы не получили ответ, но ждем. Скоординировав усилия, мы сделаем больше для демократии и правильного функционирования Верховной Рады", – подчеркнула Геращенко.

Заместитель председателя ВРУ отметила, что представители оппозиции должны возглавить комитеты по вопросам регламента и свободы слова, ведь это обеспечит качественный контроль за большинством партии "Слуга народа" в парламенте.

"Оппозиции должен быть передан комитет по регламенту и свободы слова, тем фракциям, которые не относятся к монобольшинству. С этих позиций мы выходим на консультации и считаем, что очень правильно бороться не за портфели и кресла, а за принципы организации работы парламента, ведь не в фамилиях дело", – прокомментировала политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, командир 95-й бригады, Герой Украины, генерал-лейтенант Забродский вошел в первую десятку избирательного списка партии "Европейская солидарность".

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