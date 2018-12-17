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Сергей Климовский
Сергей Климовский
Кандидат исторических наук, историк и археолог Все статьи автора

У Лукашенко, Порошенко и Меркель есть план

5.4т

Бледная месть Кремля за Томос затронула уже не только Беларусь, но и тех самых отмороженных нацменов, которые все автоматом записаны в истинно правильную РПЦ

Зал для пресс-конференций в дворце "Независимости Беларуси" 14 декабря. В нём Лукашенко и около ста журналистом и блогеров со всей РФ от газеты "Рабочий путь" из Смоленской области до газеты "Кузбасс" и изданий из Владивостока. Среди них и блогер-экскурсовод по Москве Александр Усольцев в футболке с надписью крупным шрифтом "Здесь вам не Москва".

После 80-ой минуты общения вполне ожидаемый вопрос об Украине задал главный редактор газеты "Владимирские ведомости" Игорь Ефремов, который по иронии судьбы ровно год назад в этот ж день задавал и вопрос Путину на сеансе общении того с народом. Сам Ефремов в Минске это не вспоминал, но подчеркнул, что он не только главный в этой газете, но и глава организации, объединяющей около 500 издателей.

От такой солидности в зале запахло если не работой в штате ФСБ, то наличием у Ефремова там устойчивых связей. Вопрос звучал так: если бы Лукашенко получил предложение, согласованное с президентами Украины и РФ о вводе миротворческих войск, то…

На этом Лукашенко прервал Ефремова и сам продолжил тему. Он заявил, что готов закрыть 400 км украинско-российской границы не только миротворцами, а просто белорусской армией, и если нельзя границу, то линию разграничения. Далее поговорил о российско-украинском конфликте, сообщил, что украинцы не такие плохие, как рассказывают на российских телеканалах и в итоге произнес две мысли, повергшие в шок кремлёвских пропагандистов.

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Первая дословно звучала так: "Я вам скажу свою позицию: все боятся, что там будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу сказал: слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести".

Так эпических борцов за русский язык и его чистоту в Донецкой и Луганской областях ещё никто не называл.

Вторая мысль была развитием первой о том, что если у "отмороженных нацменов" появится ракетное оружие, то в ответ США разместят вблизи Ростова и Гомеля ракеты с ядерными боеголовками. Гомель, расположенный на границе Беларуси с РФ, выглядит в таком контексте двусмысленно, так как непонятно, что имел ввиду Лукашенко – ракеты НАТО возле него, или ракеты РФ напротив за границей. Похоже, он допустил оговорку по Фрейду. Для симметрии Ростову, чтобы не обидеть Кремль, Лукашенко искал в уме какой-нибудь белорусский город и непроизвольно назвал беспокоящий его Гомель, где ожидает явления ещё одних отмороженных нацменов с ружьями.

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Фрагмент видео со словами об "отмороженных нацменах" с сайта президента Беларуси вырезали и выложили его только в виде текста, из которого удалили слово "нацмены" и получилось некие "отмороженные с ружьями". Кто и чем их отморозил, – не уточнялось. Как и не уточнялось, кто в пресс-службе может править слова "бацьки". Оказывается, можно, а некоторые всё ещё верят, что Путин ещё жив, несмотря на то, что от него ушла жена Людмила и Кабаева тоже куда-то подевалась. С Януковичем, не столь виртуальным как Путин, его Людмила публично не разводилась и спать с Полежай не мешала. Впрочем, Янукович, в результате следственных действий Луценко и Оболонского суда, норовит тоже уйти в виртуальное пространство прямо с больничной койки. Яйцо не убило, так теннисный мячик догнал.

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Но видеозапись с отмороженными нацменами сохранилась и её в тот же день показали в Москве в своём ток-шоу "60 минут" та самая Ольга Скабеева и Евгений Попов, которые вдвоем "подсиживают" Владимира Соловьева на высокооплачиваемой ниве ненависти к украинцам. Показали специально для находившегося в студии "зубастого" украинского блогера Романа Цымбалюка, в которого Скабеева с компанией вцепились с обвинением: как вы смеете своих граждан называть коллаборантам и осуждать?

Такое впечатление, что РФ заставлена памятниками генералу Власову и его миллионной армии, а также казакам генерала Краснова и никто в ней их коллаборантами и предателями не называет. Притом, что форму и оружие власовцы получали, только когда попадали в плен, и не махали 21 июня красными флагами со свастикой и криком "Гитлер, введи войска!", розданными в немецких консульствах в СССР, в отличие от красновцев, которым в РФ есть два памятника.

Сами причитания Скабеевой и прочих о русском языке в Украине не логичны, как минимум до тех пор, пока Госдума не утвердит резолюцию, осуждающую Валуевский циркуляр и Эмсский указ, а также советскую и свою собственную языковую политику. Но вместо этого Госдума де-факто запретила с 2018 г. преподавание всех местных языков в школах РФ, кроме русского. Отныне все они в факультативе.

Лукашенко фразой об отмороженных нацменах с ружьями в Донецкой и Луганской областях вполне точно передал суть проблемы, пусть и в терминах советской пропаганды и сленга. Заодно намекнул Кремлю на сценарий с белорусской армией на границе, для размещения которой ему надо лишь согласие Порошенко и Путина, а деньги Меркель на это даёт. Лукашенко отнюдь не случайно и с гордостью вспомнил, как ему – "последнему диктатору" в 2014 г. позвонила Меркель и предложила провести переговоры в Минске.

Он поучительно резюмировал, что и "последний диктатор" может быть полезным Европе, так как способен на решительный шаг. Готовность Меркель оплатить этот шаг сомнений не вызывает, как и наличие предварительного согласия от Порошенко, полученного при встрече 26 октября в Гомеле. Согласие Путина требуется всё меньше и меньше, как в контексте общей ситуации, так и в рамках белорусско-российских отношений.

Сейчас именно Кремль больше нуждается и зависит от Лукашенко, а не наоборот, как это принято считать.

Прежде всего, в 2019 и 2020 г. истекают сроки аренды земли РФ под две военные базы в Беларуси в Вилейках и Ганцевичах. Лукашенко по этому поводу иронично заметил, что денег за аренду он с Москвы по-братски пока не берёт, но в свете её "налогового манёвра" с нефтью это уже не логично. В 1941 г. Лукашенко умудрился бы и с немцев взять плату за перемещение по Беларуси.

Перекрывать нефтяной "кран" он тоже Москве не рекомендовал, так как это Беларусь уже проходила, и как возила венесуэльскую и другую нефть из Одессы бочками, так и будет возить, и делать бензин для Украины. Если удастся наладить работу нефтепровода "Одесса – Броды" или поставку её из Гданьска, то о нефти из РФ можно даже забыть. Это будет уже проблемой Кремля, кому её продать при низких ценах. Если учесть желание Генштаба РФ настроить военных аэродромов и баз вдоль границы Беларуси с Польшей, то и тут Лукашенко видит себя хозяином ситуации, и предлагает не строить, а брать в аренду старые и заброшенные.

Томос Украине сделал Беларусь по-новому очень ценной для Кремля в имиджевом и политическом плане. С ним прямо связан огромный десант чиновников из РФ во главе с Медведевым, высадившийся 14 декабря в Бресте с ультиматумом срочно что-то сделать, чтобы союзное государство перестало быть виртуальным. Лукашенко этот десант вежливо проигнорировал и призвал сначала заняться "фундаментом", и лишь затем говорить о "крыше" в виде общей валюты, Счётной палаты и тому подобном. Лукашенко правильно понял, что на фоне автокефалии Украинской церкви, Кремлю срочно нужно не так всё это, как бумажка о реанимации договора 1999 г. о союзном государстве и загрузка в машину пропаганды. Схема примитивная: в Украине раскол, а мы вот тут с Беларусью опять ещё глубже слились. Лукашенко, как старый советский аппаратный кадр и пропагандист, это сразу понял, снисходительно похлопал "зелёного" Медведева по плечу, и пообещал 25 декабря встретиться с Путиным и решить вопрос. Вне сомнений, – решит. К 30 декабря в 96-годовщину создания СССР вместе с Путиным торжественно объявит о новой фазе в процессе слияния Беларуси и РФ. Такой себе подарок под ёлочку Кремлю, которому за этот автограф придётся тоже по бартеру что-то Лукашенко подарить.

Для успокоения кремлёвских, что Димон миссию не провалил, и что с бумажкой всё сложится, но заходить за ней надо было не так, Лукашенко не помешал филиалу РПЦ в Беларуси уже вечером 15 декабря сделать своё заявление о соборе в Киеве. Кто и когда в белорусском Синоде успел всё обсудить и проголосовать, но выдали они стахановским темпом решение, что отныне будут поддерживать с украинскими "раскольниками" лишь общегражданские контакты, и никакого евхаристического общения. На практике это означает, что белорусским священникам причащать, венчать и тому подобное прихожан Украинской православной церкви нельзя, в храмах её служить нельзя, но водку с ними пить и говорить за жизнь и политику можно. Это большой прогресс, в сравнении с тем, как после вступления Дании в НАТО тамошним коммунистам запретили даже здороваться и общаться с социал-демократами. Датские коммунисты помаялись так какое-то время, и массово перешли из сталинизма в троцкизм, и стали опять здороваться и разговаривать с социал-демократами. Дания страна небольшая, мало с кем можно поговорить о Марксе и светлом будущем.

Бледная месть Кремля за Томос затронула уже не только Беларусь, но и тех самых отмороженных нацменов, которые все автоматом записаны в истинно правильную РПЦ. Эти опять назначили очередное наступление ВСУ на 25-26 декабря с химатакой и сразу трижды прокололись.

Во-первых, химатака отменяется. Причина – Пентагон 7 декабря обвинил Кремль в том, что тот вместе с Асадом устроил 24 ноября постановочную химатаку в Алеппо и этому есть доказательства. В ведомстве Шойгу пробормотали в ответ, что всё это трюки Пентагона, чтобы надавить на Организацию по запрещению химического оружия и дать ей провести объективное расследование, но затихли, так как поняли, что у американцев на них что-то есть. Шансов, что Шойгу решится повторить такую химатаку в Донецке мало, так как США и другие страны потребуют международного расследования, а это означает въезд в Донецк экспертов, специалистов из НАТО, от ВСУ, журналистов и миротворцев для их охраны. Проще сразу вернуть два района Донецка Украине, меньше будет стыда и проблем. Шойгу, конечно, может распылить и разлить нечто из старых советских запасов на половину Донецка, но результат будет почти тот же – эта часть города станет надолго "серой зоной". Практического смысла в этом для Москвы пока нет, а пропагандистский эффект будет слабым.

Второй и третий прокол "отмороженных" связан с тем, что они не читают украинские календари. Так как 27 декабря заканчиваются 30 дней военного положения, то наступать в эти дни неудобно, – партия Ляшко опять заблокирует трибуну и будет требовать встречи с Порошенко, подробного плана наступления и белого коня своему лидеру для въезда в Донецк.

Во-вторых, 25 декабря в Украине выходной как Рождество по григорианскому календарю, введенному как астрономически более точному в 1582 г. Папой Римским Григорием XIII. Введение этого календаря в Европе растянулось до 1800 г. Первыми на него перешли за 20 лет католические страны и города, а затем и протестанты. Лотарингия перешла на него в 1582 г., но в 1735 г. вернулась к календарю имени Юлия Цезаря, а в 1760 г. наоборот. Но это был редкий случай. Позже всех перешли в Великобритании – в 1752 г. и в некоторых городах Швейцарии. "Жёлтые жилеты" того времени устраивали протесты, требуя вернуть им 11 дней разницы между обеими календарями. Украина в составе Речи Посполитой перешли на него в 1582 г., но по мере экспансии Московии её по частям переводили назад на юлианский календарь и на отсчёт лет от года сотворения мира, а не от рождения Иисуса Христа. Петр I ввёл в империи счёт лет от Рождества Христова, но юлианский календарь оставил, и до 1918 г. числа и дни недели в России на 10-11 дней отставали от Европы. УНР и РСФСР в 1918 г. ввели, наконец, григорианский календарь, но РПЦ решила и дальше жить по юлианскому календарю, на зло большевикам и Папе Римскому. Так как Турция в 1918 г. тоже перешла на григорианский календарь, то в Константинопольском патриархате в 1923 г. ввели в православии новый юлианский календарь, который рассчитал астроном-серб Милутин Миланкович. На практике этот календарь совпадает с григорианским. Живут по старому юлианскому календарю лишь РПЦ с филиалами, Сербская и Грузинская церкви, а также мелкие Истинно православные церкви в Греции, Америке, Китае и Японии. В 2016 г. по просьбе РПЦ к нему вернулась Польская православная церковь.

По понятным причинам праздничным причинам ВСУ наступать ни на Донецк, ни в Приазовье 25-26 декабря не будет. Вообще, "секретный" план наступления ВСУ через пустую степь в Приазовье к границе, который доблестные российские разведчики якобы осенью добыли в Генштабе ВС Украины, ещё летом "висел" в Интернете. Осенью 2015 г., когда линия фронта стабилизировалась, его живо обсуждали в киевских кофейнях, но на самом деле его придумали ещё Петлюра, Махно и Чапаев. Как людям, военных академий не заканчивавшим, им было ясно, что так наступать удобней, чем форсировать Северский Донец или пробиваться через кольцо пригородов Донецка.

Но теперь ему есть альтернатива – план Лукашенко с белорусской армией. Российская разведка зря похищала план в Киеве, искать его надо было в Минске. План Лукашенко вполне реалистичный, тем более учитывая частоту, с которой в Донецке стали объявлять о наступлениях. Складывается впечатление, что некоторые там готовы обменять службу в гибридной армии РФ на сдачу в плен белорусской армии. Кормить пленных будут немцы – это их святая обязанность. Продукты будут покупать в Украине. Теперь становится ясно, зачем российская пропаганда усиленно накачивала в 2014-2015 г. жителей Донецкой и Луганской областей терминологией и символикой Второй мировой войны, – чтобы в итоге сдать на попечение немцам и их "бандеровским наймытам". Ещё одна кремлёвская многоходовочка?

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Сергей КлимовскийСергей Климовский
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Ангела МеркельПетр ПорошенкоАлександр Лукашенко
Место
Украина
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Бабич Александр
Бабич Александр
пєчалька, навіть батька послав кремлівського ботоксного хуйла у сраку
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Kazantsev Andrey
Kazantsev Andrey
а у Петро есть пузырь,не нужен ему план)))
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