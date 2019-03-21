|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

У Гриценко показали ключевые позиции его программы

1.4тЧитать материал на украинском

В избирательном штабе кандидата в президенты, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко перечислили главные позиции его программы.

Их перечень опубликован на официальной странице в Facebook. Они охватывают все сферы жизни украинского общества, начиная от экономики и заканчивая медициной.

В частности, Гриценко предлагает реализовать следующие шаги:

  • закон об импичменте президента;

  • контрактная армия, сокращение количества генералов, а "Феофания" — для лечения фронтовиков;

  • легализация и учет оружия;

  • новая избирательная система;

  • сокращение чиновников с увеличением зарплаты и усилением ответственности за коррупцию;

  • запрет дорогой политической рекламы;

  • экономический рост 10% в год;

  • перепись населения;

  • легализация капиталов;

  • госконтроль над деятельностью банков;

  • поддержка отечественного производителя;

  • мораторий на экспорт древесины под видом дров;

  • рынок земли после 100% формирования земельного кадастра;

  • повышение пенсии до экономически обоснованного уровня;

  • средняя зарплата в Украине — более 700 евро;

  • судьям-взяточникам — пожизненное заключение с конфискацией имущества;

  • госпрограмма кредитования жилья для переселенцев;

  • за подделку лекарств, изготовление и распространение наркотиков — уголовная ответственность;

  • страховая медицина;

  • отмена районных и сокращение областных госадминистраций;

  • переведение функций государства на интернет-технологии.

Новости
Гриценко представил свою команду в Ивано-Франковске

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба Анатолия Гриценко

Также в штабе Гриценко проанализировали и обнародовали его взгляды на пять важнейших для нынешней Украины вопросов.

Донбас

Возвращение оккупированных территорий на Донбассе должно быть не "капитулянтским" и без "особых статусов" с помощью "дипломатических, военных, экономических, санкционных средств совместно с зарубежными партнерами".

Крым

Украина не будет уступать права на Крым в обмен на любые экономические уступки.

Внешняя политика

Внешняя политика Украины будет "ответственной и прогнозируемой", а дипломатия будет нацелена на "укрепление безопасности Украины, защиту и освобождение наших граждан".

Новости
Гриценко обещает ввести проверку на полиграфе всех, кто работает на ключевых должностях

Языковой вопрос

В Украине не будет "дискриминации по расовому, языковому, религиозному, половому или иному признаку — будет защита прав и свобод всех граждан, независимо от того, голосовали они за президента или другого кандидата".

Определяющими в развитии украинской культуры и языка будут "не ограничение и наказания, а стимулы для производства украинских культурных шедевров, прежде всего украинского кино, книгоиздательства, современных проектов для подростков и молодежи".

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Анатолий Гриценко в случае победы на выборах наибольшие усилия направит на борьбу с коррупцией, налоговым мошенничеством и давлением силовиков на бизнес. Также политик пообещал достичь уровня зарплат в 700 евро.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения