У Гриценко показали ключевые позиции его программы

В избирательном штабе кандидата в президенты, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко перечислили главные позиции его программы.

Их перечень опубликован на официальной странице в Facebook. Они охватывают все сферы жизни украинского общества, начиная от экономики и заканчивая медициной.

В частности, Гриценко предлагает реализовать следующие шаги:

закон об импичменте президента;

контрактная армия, сокращение количества генералов, а "Феофания" — для лечения фронтовиков;

легализация и учет оружия;

новая избирательная система;

сокращение чиновников с увеличением зарплаты и усилением ответственности за коррупцию;

запрет дорогой политической рекламы;

экономический рост 10% в год;

перепись населения;

легализация капиталов;

госконтроль над деятельностью банков;

поддержка отечественного производителя;

мораторий на экспорт древесины под видом дров;

рынок земли после 100% формирования земельного кадастра;

повышение пенсии до экономически обоснованного уровня;

средняя зарплата в Украине — более 700 евро;

судьям-взяточникам — пожизненное заключение с конфискацией имущества;

госпрограмма кредитования жилья для переселенцев;

за подделку лекарств, изготовление и распространение наркотиков — уголовная ответственность;

страховая медицина;

отмена районных и сокращение областных госадминистраций;

переведение функций государства на интернет-технологии.

Анатолий Гриценко Пресс-служба Анатолия Гриценко

Также в штабе Гриценко проанализировали и обнародовали его взгляды на пять важнейших для нынешней Украины вопросов.

Донбас

Возвращение оккупированных территорий на Донбассе должно быть не "капитулянтским" и без "особых статусов" с помощью "дипломатических, военных, экономических, санкционных средств совместно с зарубежными партнерами".

Крым

Украина не будет уступать права на Крым в обмен на любые экономические уступки.

Внешняя политика

Внешняя политика Украины будет "ответственной и прогнозируемой", а дипломатия будет нацелена на "укрепление безопасности Украины, защиту и освобождение наших граждан".

Языковой вопрос

В Украине не будет "дискриминации по расовому, языковому, религиозному, половому или иному признаку — будет защита прав и свобод всех граждан, независимо от того, голосовали они за президента или другого кандидата".

Определяющими в развитии украинской культуры и языка будут "не ограничение и наказания, а стимулы для производства украинских культурных шедевров, прежде всего украинского кино, книгоиздательства, современных проектов для подростков и молодежи".

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Анатолий Гриценко в случае победы на выборах наибольшие усилия направит на борьбу с коррупцией, налоговым мошенничеством и давлением силовиков на бизнес. Также политик пообещал достичь уровня зарплат в 700 евро.

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