У Гриценко показали ключевые позиции его программы

В избирательном штабе кандидата в президенты, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко перечислили главные позиции его программы.
Их перечень опубликован на официальной странице в Facebook. Они охватывают все сферы жизни украинского общества, начиная от экономики и заканчивая медициной.
В частности, Гриценко предлагает реализовать следующие шаги:
закон об импичменте президента;
контрактная армия, сокращение количества генералов, а "Феофания" — для лечения фронтовиков;
легализация и учет оружия;
новая избирательная система;
сокращение чиновников с увеличением зарплаты и усилением ответственности за коррупцию;
запрет дорогой политической рекламы;
экономический рост 10% в год;
перепись населения;
легализация капиталов;
госконтроль над деятельностью банков;
поддержка отечественного производителя;
мораторий на экспорт древесины под видом дров;
рынок земли после 100% формирования земельного кадастра;
повышение пенсии до экономически обоснованного уровня;
средняя зарплата в Украине — более 700 евро;
судьям-взяточникам — пожизненное заключение с конфискацией имущества;
госпрограмма кредитования жилья для переселенцев;
за подделку лекарств, изготовление и распространение наркотиков — уголовная ответственность;
страховая медицина;
отмена районных и сокращение областных госадминистраций;
переведение функций государства на интернет-технологии.
Анатолий Гриценко
Пресс-служба Анатолия Гриценко
Также в штабе Гриценко проанализировали и обнародовали его взгляды на пять важнейших для нынешней Украины вопросов.
Донбас
Возвращение оккупированных территорий на Донбассе должно быть не "капитулянтским" и без "особых статусов" с помощью "дипломатических, военных, экономических, санкционных средств совместно с зарубежными партнерами".
Крым
Украина не будет уступать права на Крым в обмен на любые экономические уступки.
Внешняя политика
Внешняя политика Украины будет "ответственной и прогнозируемой", а дипломатия будет нацелена на "укрепление безопасности Украины, защиту и освобождение наших граждан".
Языковой вопрос
В Украине не будет "дискриминации по расовому, языковому, религиозному, половому или иному признаку — будет защита прав и свобод всех граждан, независимо от того, голосовали они за президента или другого кандидата".
Определяющими в развитии украинской культуры и языка будут "не ограничение и наказания, а стимулы для производства украинских культурных шедевров, прежде всего украинского кино, книгоиздательства, современных проектов для подростков и молодежи".
Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Анатолий Гриценко в случае победы на выборах наибольшие усилия направит на борьбу с коррупцией, налоговым мошенничеством и давлением силовиков на бизнес. Также политик пообещал достичь уровня зарплат в 700 евро.
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