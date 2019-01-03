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У Гриценко наибольший потенциал к росту президентского рейтинга, — соцопрос

2.2тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко имеет наибольший потенциал к росту президентского рейтинга.

Об этом свидетельствует соцопрос, проведенный центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко.

Согласно ему, 7,6% назвали Гриценко вторым возможным кандидатом, за которого проголосовали бы.

Это означает, что большинство украинцев, которые уже определились с выбором, рассматривают Гриценко как лучшую альтернативу.

Артиста Владимира Зеленского своим вторым выбором видят 6,5% опрошенных. Вслед за ним расположилась Юлия Тимошенко. Ей, в случае отказа победителя от избирательной гонки, голоса отдали бы 5,5% украинский.

Вместе с тем, исследования также утверждает, что наибольший антирейтинг имеют Петр Порошенко (никогда бы не проголосовали за него 51,9%), Юлия Тимошенко (28,9%), Юрий Бойко (24,8%) и Олег Ляшко (22,8%).

Опрос проводился с 16 по 22 декабря 2018 года и охватило всю территорию страны за исключением временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и АР Крым.

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Персона
Анатолий Гриценко
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Santi Amonito
Santi Amonito
Пан атаман грицян уже достиг своего "пика" и теперь уверенно идет ко дну - и ни таменка, ни катер не добавят "рейтинга", а только утопят этого старого пса своими "новыми" трюками. Это видно с их "подачи" (очень "удачной") он "выступил" в ночь на мурашниковом канале. Очевидно осознав этот провал, всякие "центры" вдруг забубнили про "потенциал зростання" - не в коня корм, пусть скажут "спасибо" за своевременную подставу мугаеву.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
гриценко аваков юля алкаш сидели 5 лет при ющенко и никак не нажрались-опять хотят
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