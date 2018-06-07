У Франции в кредит: Рада одобрила покупку 55 вертолетов для МВД

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Францией о создании единой системы авиационной безопасности и защиты, сумма которого составляет 555 млн евро.

"За" проголосовали 227 нардепов, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина получит средства от Госказначейства Франции и консорциума французских банков под 4,25% годовых.

По словам главы МВД, новые вертолеты помогут решить проблему санитарной авиации, будут эвакуировать людей в горах и из опасных зон, а также их будут привлекать к тушению пожаров.

Государственный секретарь МВД Алексей Тахтай отметил, что целью проекта является создание одной из лучших служб безопасности и оперативной помощи для населения. Согласно договору Украина получит 55 вертолетов.

Н225 (21 единица) - двухмоторный вертолет среднего класса, с самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности.

Модель Н125 (24 единицы) - легкий одномоторный вертолет, превосходящий все другие вертолеты этого класса по производительности и универсальности.

Модель Н145 (10 единиц) - новый легкий двухмоторный вертолет с высокой эксплуатационной готовностью в различных условиях.

По словам Тахтая, специалисты летного дела всех ведомств системы МВД выбрали продукцию Airbus Helicopters, в первую очередь по критерию "цена-качество". Кроме того, Украина получит обучение экипажей и техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая было подписано соглашение между Украиной и Францией о поставке 55 вертолетов для системы МВД.