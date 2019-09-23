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23 сентября • обновлено в 13:12
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У Богдана появился новый заместитель: что о ней известно

1.7т Читать материал на украинском

Глава офиса Национального инвестсовета Юлия Ковалив назначена заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского размещен на сайте главы государства в понедельник, 23 сентября.

Юлия Ковалив

Юлия Ковалив

Facebook Ковалив

Ковалив в 2011 году окончила Национальную академию государственного управления при президенте Украины,получила степень магистра управления общественным развитием. Является членом Ассоциации магистров государственного управления.

  • С июля 2015-го по ноябрь 2016 года Ковалив занимала пост первого замминистра экономического развития и торговли Украины.

  • С апреля 2016-го по апрель 2017 года была главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

  • С января 2017 года - глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский объявил выговор заместителям руководителя ОП Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко.

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Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Только в американских фильмах 20-летняя блондинка с 4-м размером бюста может быть специалистом по атомной энергетике...)))))))))))
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