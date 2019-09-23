У Богдана появился новый заместитель: что о ней известно

Глава офиса Национального инвестсовета Юлия Ковалив назначена заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.
Соответствующий указ президента Владимира Зеленского размещен на сайте главы государства в понедельник, 23 сентября.
Юлия Ковалив
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Ковалив в 2011 году окончила Национальную академию государственного управления при президенте Украины,получила степень магистра управления общественным развитием. Является членом Ассоциации магистров государственного управления.
С июля 2015-го по ноябрь 2016 года Ковалив занимала пост первого замминистра экономического развития и торговли Украины.
С апреля 2016-го по апрель 2017 года была главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
С января 2017 года - глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский объявил выговор заместителям руководителя ОП Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко.
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