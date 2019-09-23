У Богдана появился новый заместитель: что о ней известно

Глава офиса Национального инвестсовета Юлия Ковалив назначена заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского размещен на сайте главы государства в понедельник, 23 сентября.

Ковалив в 2011 году окончила Национальную академию государственного управления при президенте Украины,получила степень магистра управления общественным развитием. Является членом Ассоциации магистров государственного управления.

С июля 2015-го по ноябрь 2016 года Ковалив занимала пост первого замминистра экономического развития и торговли Украины.

С апреля 2016-го по апрель 2017 года была главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".