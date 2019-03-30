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У Азовского моря заметили огромную группировку войск России: тревожное заявление

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Ситуация на украинско-российской границе по-прежнему остается сложной — Россия готовит очередной план по захвату Украины.

Так, у Азовского моря была замечена огромная группировка российских войск. Об этом сообщил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает "Интерфакс".

Иллюстрация. Боевой корабль РФ в Черном море

Иллюстрация. Боевой корабль РФ в Черном море

Фото: Andrii Klymenko

"Ситуация остается сложной. Группировка войска, которая находится на границе с Украиной, опасна для Украины. 28 батальонов тактических групп, огромная группировка в районе Азовского моря, силы и средства, увеличенные во время оккупации Крыма по отдельным направлениям в 10 раз, являются опасными", — сказал глава Минобороны в интервью телеканалу "Прямой" в субботу, отвечая на вопрос о ситуации на границе с Россией и намерениях российских войск.

По его словам, Вооруженные силы Украины мониторят ситуацию, работает разведка и получается необходимая информация.

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"Мы всегда находимся наготове, чтобы выполнить свой конституционный долг и защитить наше государство", — подчеркнул Полторак.

Отвечая на вопрос о возможности полномасштабной войны с Россией, министр выразил убеждение, что у России и сегодня есть стремление захватить Украину.

"Единственное – меняется тактика, меняются формы осуществления агрессии. Нас испытывают на фронте. Не получается на фронте – они пробуют внутри страны. К сожалению, угрозы открытой агрессии никуда не отошли, они существуют и, к сожалению, сегодня являются весьма возможными", — сказал Полторак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соединенные Штаты высоко оценили достижения Украины в плане проведения реформ в оборонной сфере и призвали продолжать изменения, а также подтвердили готовность поддержать усилия украинской стороны по усилению обороны на фоне агрессии РФ.

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Темы
ВойнаАннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Степан Полторак
Место
Украина
Тег
война
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Багров Кирилл
Багров Кирилл
Идиоты. В Чёрное море вошла группировка флота НАТО, российские корабли её сопровождают, а некоторые в шаровары кладут.
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Питон Каа
Питон Каа
Ну с Петро Ляксеичем то все ясно - он в Испанию, а вот Полторак куда - ежели че?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Це значит, шо Марик вернется в родную гавань
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