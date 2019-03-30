У Азовского моря заметили огромную группировку войск России: тревожное заявление

Ситуация на украинско-российской границе по-прежнему остается сложной — Россия готовит очередной план по захвату Украины.

Так, у Азовского моря была замечена огромная группировка российских войск. Об этом сообщил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает "Интерфакс".

Иллюстрация. Боевой корабль РФ в Черном море Фото: Andrii Klymenko

"Ситуация остается сложной. Группировка войска, которая находится на границе с Украиной, опасна для Украины. 28 батальонов тактических групп, огромная группировка в районе Азовского моря, силы и средства, увеличенные во время оккупации Крыма по отдельным направлениям в 10 раз, являются опасными", — сказал глава Минобороны в интервью телеканалу "Прямой" в субботу, отвечая на вопрос о ситуации на границе с Россией и намерениях российских войск.

По его словам, Вооруженные силы Украины мониторят ситуацию, работает разведка и получается необходимая информация.

"Мы всегда находимся наготове, чтобы выполнить свой конституционный долг и защитить наше государство", — подчеркнул Полторак.

Отвечая на вопрос о возможности полномасштабной войны с Россией, министр выразил убеждение, что у России и сегодня есть стремление захватить Украину.

"Единственное – меняется тактика, меняются формы осуществления агрессии. Нас испытывают на фронте. Не получается на фронте – они пробуют внутри страны. К сожалению, угрозы открытой агрессии никуда не отошли, они существуют и, к сожалению, сегодня являются весьма возможными", — сказал Полторак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соединенные Штаты высоко оценили достижения Украины в плане проведения реформ в оборонной сфере и призвали продолжать изменения, а также подтвердили готовность поддержать усилия украинской стороны по усилению обороны на фоне агрессии РФ.

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