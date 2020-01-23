Тюрьма, миллионные штрафы и "знак качества". Как власть хочет контролировать СМИ

"Фейки, манипуляции, информационная война... Раньше это была война с российскими СМИ, теперь это война еще и внутри нашей страны. Несмотря на то, что мы несколько раз собирались с представителями наших медиа, некоторые из них не понимают, что делают", – жаловался президент Владимир Зеленский в своем влоге, опубликованном 7 ноября 2019 года.

Уже на следующий день на Банковой опубликовали указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", напомнила "Украинская правда".

Среди прочего президент постановил Кабинету министров разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине.

Верховная Рада рассмотрела законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине Слово и Дело

Зеленский требовал, чтобы в документе были положения о стандартах новостей, механизмы предотвращения распространения "фейков", их опровержения.

Немного сорвав президентский дедлайн, который подходил к концу 31 декабря, Министерство культуры, молодежи и спорта опубликовало черновик законопроекта, а впоследствии и сравнительную таблицу.

Документ предлагает жестко наказывать медиа за распространение фейков. Например, за дезинформацию СМИ может получить штраф до 9,5 млн грн, а те, кто эту дезинформацию распространял, даже сесть в тюрьму на 7 лет.

Появление законопроекта вызвало шквал критики и негодования среди журналистов и экспертов как украинского медиарынка, так и у европейских коллег. Авторов законопроекта обвиняют в попытках давления и запугивании журналистов тюрьмой. Особенно в условиях, когда неизвестно, как конкретная информация будет проверяться на фейковость, перечень вовлеченных в процесс государственных и общественных организаций.

А сами методы регулирования СМИ, такие как присвоение "знака качества" или введение единой пресс-карты, похожи на стерилизацию медиапространства советских времен, когда все журналисты должны были добровольно-принудительно входить в союзы, а ни одна статья в газете не печаталась без одобрения "сверху".

Удивление вызывает тот факт, что одним из инициаторов такого заскорузлого документа является министр Владимир Бородянский, который известен на медиарынке как прогрессивный менеджер и новатор.

"Украинская правда" проанализировала документ и рассказывает о его основных положениях, опыте других стран по регулированию СМИ, а также мнениях экспертов о том, к чему может привести такая борьба с дезинформацией в Украине.

За что критикуют законопроект?

Алексей Мустафин Украинская правда

Алексей Мустафин, медиаэксперт:

"Сразу, как только появилась эта идея, я сказал, что она опасна. Новеллы документа не являются новеллами. Они напоминают советское отношение к медиа с партийным руководством и идеологией, когда были официальные союзы, и журналистом или писателем можно было быть через союз. Такая схема предлагается и сейчас, она по-другому называется, но внутренне кажется воспроизведением того архетипа.

Относительно заявлений властей об их желании общаться без журналистов, я вижу здесь противоречивость. С одной стороны, говорят, что медиа не нужны, а с другой стороны, видим неудержимое желание взять медиа под контроль. Иначе это трактовать невозможно.

Очень размытые определения, что такое дезинформация. Мы помним неоднократные попытки предыдущих властей, различные инициативы ввести какие-то дефиниции: то ли дезинформация, то ли клевета. Но главное – это позволяло требовать от СМИ не распространять информацию или грозило санкциями. Фактически, это тот самый законопроект Журавского, но просто в другой упаковке.

Этот законопроект является попыткой установить для власти комфортные правила игры, которые угрожают медиа и журналистам как профессии. Я не хочу подозревать в низменных мотивах людей, которые стоят за этим законопроектом, но результат является очень опасным.

Возможно усиление самоцензуры среди журналистов – это самое опасное следствие подобных инициатив. Если медиа знает, что у него есть перспектива санкций или тюрьмы, будет пытаться сдерживать себя в исполнении главной функции – критики власти.

Что особенно критично сейчас, когда в стране вся власть сконцентрирована в одних руках: правительство и парламент превращены в подразделения Офиса президента. Очень мало сдержек и средств контроля за властью со стороны общества. При всех своих недостатках, при отсутствии действительно свободной журналистики в том объеме, которого общество требует, имеющиеся медиа являются хотя бы каким-то сдерживателем.

А этот законопроект может привести к тому, что и этого сдерживателя не будет. Ситуация с плохой превратится в еще худшую".

Андрей Куликов Украинская правда

Андрей Куликов, журналист, председатель правления "Громадського радіо":

"Власти нужно заявить, нужно и дальше показать свое отношение к журналистской гильдии, и они успешно с этим справятся. Это идет в русло того, что мы уже слышали: общаться без журналистов.

Журналистам стоит участвовать в публичных обсуждениях документа, чтобы, как минимум, заявить свою позицию. Нужно идти, встречать лицом к лицу. Пытаться сделать то, что можно сделать. Так наша аудитория узнает, как мы к этому относимся".

Севгиль Мусаева Украинская правда

Севгиль Мусаева, главный редактор УП:

"Мое личное впечатление от того, что предложено в этом законопроекте – его писали юристы, которые вообще не имеют представления о том, как и по каким негласным правилам функционируют медиа. Другой вопрос – как Владимир Бородянский, который столько лет руководил одной из крупнейших медиагрупп в Украине, не понимает возможные последствия таких нововведений.

Нужна ли Украине борьба с фейками? Да, конечно. Но государство в этой ситуации выбрало чуть ли не худшую форму реализации сложной задачи. Штрафы, ответственность. Как административная, так и уголовная. Все это реинкарнация советских методов. Вместо этого лучшей стратегией для государства в такой ситуации было бы партнерство".

С чего все началось?

15 ноября глава Минкульта Владимир Бородянский и его первый заместитель Анатолий Максимчук показали концепцию законопроекта о противодействии дезинформации. В ней представители власти объяснили, как будут законодательно обеспечивать свободу слова, защищать журналистов и информационную безопасность страны.

Согласно тексту документа, для противостояния информационной войне России необходимо создать "эффективные механизмы защиты национального информационного пространства".

Эти механизмы обещали разработать, основываясь на следующих принципах:

невозможность использования для давления на "неудобных" журналистов, медиа;

обеспечение условий для распространения достоверной информации о событиях и явлениях, которые происходят в обществе;

строгая ответственность за умышленное распространение дезинформации, которая является элементом военной агрессии против Украины.

На прошлой неделе Минкульт представил основные положения законопроекта, а впоследствии и сравнительную таблицу.

В законопроекте дают определение дезинформации?

Да.

Дезинформация – это недостоверная информация по вопросам, представляющим общественный интерес, в частности относительно национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитета, обороноспособности Украины, права украинского народа на самоопределение, жизни и здоровья граждан, состояния окружающей среды.

Не будут считаться дезинформацией оценочные суждения, даже если они критичны, сатира и пародия, а также недобросовестная реклама.

Также документ объясняет, что такое недостоверная информация. Это – ложные сведения о лицах, фактах, событиях и явлениях, которых не существовало вообще или которые существовали, но сведения о них неполные или искаженные.

Что предлагают в законопроекте?

Создать должность уполномоченного по вопросам информации;

ввести обязательное обучение основам медиаграмотности в школах, вузах, при повышении квалификации госслужащих и тому подобное;

ввести индекс доверия – "знак качества" для СМИ, подтверждающий соблюдение медиа принципов журналистской этики и требований по проверке информации;

создать организации журналистского самоуправления , которые будут следить за соблюдением стандартов;

установить административную ответственность за распространение дезинформации и нарушение правил ее опровержения;

установить уголовную ответственность за системное и массовое распространение дезинформации.

Уполномоченный по вопросам информации. Кто им может стать?

Создание этой должности в законопроекте объясняют тем, что "действующее законодательство не предусматривает возможности обращения в суд по поводу распространения дезинформации в отсутствие лица, чьи права нарушены".

К ключевым задачам уполномоченного относят:

мониторинг информпространства и реагирование на заявления о дезинформации;

проверка достоверности информации;

обращение к СМИ об ответе или об опровержении дезинформации;

обращение в суд с исками об опровержении и предоставление права на ответ;

обращение в правоохранительные органы при признаках уголовного преступления.

Требования:

гражданин Украины не моложе 35 лет на день представления;

имеет высшее образование, владеет украинским и английским языками;

имеет опыт правозащитной деятельности или деятельности по защите информации;

способен по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять должностные обязанности;

в течение последних пяти лет проживает в Украине.

Окончательное решение о назначении примет Кабмин. Перед этим каждый из кандидатов имеет право выступить перед членами правительства, дальше происходит открытое голосование каждого из членов Кабмина лично.

Уполномоченным будет избран тот кандидат, который набрал наибольшее количество голосов. Срок полномочий – пять лет.

Как СМИ будут получать "знак качества"?

Специальный индекс доверия может быть присвоен любому медиа. Но только после добровольной проверки.

Проверку проводят "независимые организации, имеющие соответствующую компетенцию и опыт и соответствующие критериям, установленным уполномоченным по вопросам информации".

Перечня "независимых организаций" в документе нет. Также в нем отсутствуют критерии для присвоения индекса доверия – их должен разработать уполномоченный.

В случае получения медиа индекса доверия государство компенсирует расходы на проверку.

Что за организация журналистского самоуправления?

Для создания организации будут проведены учредительные собрания. В них примут участие по три представителя от общественных и государственных организаций:

ОО "Национальная Ассоциация медиа";

Ассоциация "Индустриальный телевизионный комитет";

Украинская Ассоциация медиа-бизнеса;

АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины";

ОО "Комиссия по журналистской этике";

Национальный союз журналистов Украины;

Предприятия, входящие в систему государственного иновещания.

На учредительном собрании утверждается устав, образуются Совет Ассоциации и Комитет профессиональной этики, которые начинают работать и принимать журналистов в члены Ассоциации.

После этого проводится съезд, который формирует новые органы самоуправления.

Одна из задач организации журналистского самоуправления – введение единой пресс-карты, которая признается государством в качестве подтверждения профессионального статуса журналиста, а также разработка и утверждение Кодекса профессиональной этики.

Профессиональным, по мнению авторов законопроекта, является журналист, который "на постоянной, профессиональной основе собирает, получает, создает, редактирует или распространяет массовую информацию и является членом Ассоциации профессиональных журналистов Украины".

Этот статус может быть приостановлен или вообще прекращен из-за обвинительного приговора суда, выхода из украинского гражданства, внесения в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, сотрудничества с медиа, к которым применяются санкции в Украине и тому подобное.

Миллионные штрафы и тюремные сроки. За что конкретно будут наказывать СМИ?

Административная ответственность:

изменение адреса размещения материала, по которому подано заявление уполномоченного, несохранение записи или экземпляра материала.

Это объясняется тем, что все заявления о дезинформации будут регистрироваться в "электронной системе доверия", а изменение ссылки, вероятно, усложнит работу системы.

Штраф в размере пяти минимальных зарплат (23 615 грн) за каждый случай нарушения;

непредоставление в установленный законом срок ответа на заявление или запрос уполномоченного. Штраф 5 МЗП (23 615 грн)

неразмещение или несвоевременное размещение ответа относительно дезинформации по заявлению уполномоченного. Штраф 20 МЗП (94 460 грн )

размещение СМИ ложной информации о получении индекса доверия. Штраф 20 МЗП (94 460 грн )

распространение дезинформации, при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения в течение года.

То есть, если СМИ систематически в течение года публикует дезинформацию, первые два опровержения происходят без санкций, после третьего такого случая будет взыматься штраф. Штраф 1000 МЗП (4,723 млн грн)

распространение дезинформации, при отсутствии опровержения. Штраф 2000 МЗП (9,446 млн грн)

Уголовная ответственность за:

Систематическое умышленное массовое распространение заведомо недостоверных сообщений о фактах, событиях или явлениях, которое представляет угрозу национальной безопасности, общественной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности Украины, праву украинского народа на самоопределение, жизни и здоровью граждан, состоянию окружающей среды в период отсутствия полного контроля Украины над государственной границей Украины.

Штраф от 5000 до 10000 необлагаемых минимумов (от 85 000 грн до 170 000 грн) или исправительные работы от 1 до 2 лет.

Вышеперечисленные действия с использованием компьютерных программ, ботов, групп или подделки источников информации.

Лишение свободы от 2 до 5 лет.

Финансирование действий, предусмотренных первым и вторым пунктом.

Лишение свободы от 3 до 5 лет.

Действия, предусмотренные частями первой–третьей, совершенные повторно или организованной группой лиц, или если они повлекли тяжкие последствия, или повлекли материальный ущерб в крупном размере.

Лишение свободы от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Чтобы защитить журналистов от злоупотреблений со стороны власти, законопроект предусматривает обжалование решений суда и обращения по решению в Европейский суд по правам человека.

Что ждет законопроект дальше?

28 января в Киеве состоится презентация сравнительной таблицы законопроекта.

Минкультуры пригласило к участию в "стратегическом диалоге" представителей СМИ, общественных организаций, медиаэкспертов и медиаюристов. После этого запланированы другие публичные обсуждения и внесения изменений в документ.

До конца февраля законопроект будет доработан и вынесен на рассмотрение Кабмина. А уже в марте правительство внесет документ на рассмотрение Верховной Рады.

Учитывая монобольшинство "Слуги народа" в парламенте, вероятность принятия закона о противодействии дезинформации достаточно высока.

Как с дезинформацией борются на Западе?

В Европейском Союзе действует кодекс практики по противодействию дезинформации. Украинские законодатели цитировали его в концепции документа. В частности, оттуда взято определение "дезинформации".

В отличие от украинского законопроекта, который распространяется на СМИ, кодекс ЕС пытается сотрудничать с онлайн-платформами, сетями и рекламной индустрией, чтобы бороться с распространением дезинформации и фейков.

В конце января 2019 Европейская Комиссия опубликовала первые отчеты организаций-подписантов, среди которых Google, Facebook, Twitter и Mozilla, по соблюдению ими кодекса.

"Произошли некоторые положительные изменения, например, в области удаления фейковый аккаунтов и ограничение видимости сайтов, которые распространяют дезинформацию", – отчитывались в ЕК.

Минкульт также ориентируется на опыт британского Офиса информационного комиссара (ICO) и канадского уполномоченного по информации и конфиденциальности (IPC).

ICO – это независимый орган, который подчиняется парламенту и спонсируется Министерством культуры, СМИ и спорта (DCMS). Свою роль он описывает как "отстаивание прав на информацию в интересах общества".

Офис информационного комиссара в разные годы штрафовал компании Sony и Uber, корпорацию Facebook, американское кредитно-рейтинговое агентство Equifax, а также вел расследование по делу консалтинговой фирмы Cambridge Analytica.

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