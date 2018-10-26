''Ты скажи!'' Лукашенко удивил публичным обращением к Порошенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко обращался на "ты" к президенту Украины Петру Порошенко во время брифинга в Гомеле.

В частности, касательно Минских договоренностей он сказал украинскому лидеру: "Ты скажи, что ты мне поручал, чтобы это было в Минске".

На это Порошенко сдержанно ему ответил, что нужно выполнять требования всего мира.

"Чего требует мир? Выполнения Минских договоренностей. Просим, уберите свои войска, Россия, с нашей территории. Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну. Должны провести настоящие - не фейковые выборы. Я благодарю всех, кто приобщен к решению конфликта", – ответил Порошенко.

Петр Порошенко и Александр Лукашенко Пресс-служба президента Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко на форуме заявил, что Беларусь готова помочь урегулировать военный конфликт на Донбассе, потому что там гибнут "ни в чем не повинные люди".