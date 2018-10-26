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''Ты скажи!'' Лукашенко удивил публичным обращением к Порошенко

11.9тЧитать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко обращался на "ты" к президенту Украины Петру Порошенко во время брифинга в Гомеле.

В частности, касательно Минских договоренностей он сказал украинскому лидеру: "Ты скажи, что ты мне поручал, чтобы это было в Минске".

На это Порошенко сдержанно ему ответил, что нужно выполнять требования всего мира.

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"Чего требует мир? Выполнения Минских договоренностей. Просим, уберите свои войска, Россия, с нашей территории. Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну. Должны провести настоящие - не фейковые выборы. Я благодарю всех, кто приобщен к решению конфликта", – ответил Порошенко.

Петр Порошенко и Александр Лукашенко

Петр Порошенко и Александр Лукашенко

Пресс-служба президента Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко на форуме заявил, что Беларусь готова помочь урегулировать военный конфликт на Донбассе, потому что там гибнут "ни в чем не повинные люди".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтМинские договоренности
Персоны
Александр ЛукашенкоПетр Порошенко
Место
Беларусь
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Volodin Dima
Volodin Dima
У кремлеботов скоро рабочий день заканчивается, можно будет спокойные и адекватные комментарии почитать.
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
А Обоз-то обманывает читателей. Прямая речь пороха была: "Умоляю, Россия, выведи свои войска..."
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Он опять пьян? Двух слов связать не может.
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