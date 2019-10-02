"Тяжелое наследие!" Путин "дал совет" Зеленскому по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен "решить, как будет развивать отношения с Донбассом".

Это высказывание прозвучало от него на сессии Российской энергетической недели, пишет "Интерфакс". При этом полученную власть в Украине Путин назвал "тяжелым наследием" для Зеленского.

"Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего, конечно, нужно решить вопросом с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", – заявил он.

При этом, по мнению Путина, в Украине перестали существовать многие отрасли промышленности.

"Когда Украина находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства", – высказался Путин.

Владимир Путин РБК

Как писал OBOZREVATEL, Путин сообщил, что в США начали умышленно атаковать президента Дональда Трампа, в том числе и из-за скандала, связанного с Украиной. При этом он сообщил, что Трамп сам хочет наладить отношения с Российской Федерацией.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!