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2 октября • обновлено в 16:56
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"Тяжелое наследие!" Путин "дал совет" Зеленскому по Донбассу

1.4т Читать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен "решить, как будет развивать отношения с Донбассом".

Это высказывание прозвучало от него на сессии Российской энергетической недели, пишет "Интерфакс". При этом полученную власть в Украине Путин назвал "тяжелым наследием" для Зеленского.

"Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего, конечно, нужно решить вопросом с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", – заявил он.

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При этом, по мнению Путина, в Украине перестали существовать многие отрасли промышленности.

"Когда Украина находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства", – высказался Путин.

Владимир Путин

Владимир Путин

РБК

Как писал OBOZREVATEL, Путин сообщил, что в США начали умышленно атаковать президента Дональда Трампа, в том числе и из-за скандала, связанного с Украиной. При этом он сообщил, что Трамп сам хочет наладить отношения с Российской Федерацией.

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Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
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Мир Миру
Мир Миру
Поки Україна не отримає повний контроль над окупованими територіями та російсько-українським кордоном, відносини розвиватимуться в "НІ"КУДИ і в "НІ"ЯК.
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