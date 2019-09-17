Турборежим на паузе: чем займется Верховная Рада

На этой неделе Верховная Рада включается в бюджетный процесс, проект которого едва ли успели зарегистрировать вовремя. Пока что "слуги народа" решили сбавить обороты и работать в более умеренном темпе. Учитывая практику правящего большинства принимать решения по щелчку пальцев, не исключено, что и на этот раз не обойдется без сюрпризов.

Каким вопросам народные избранники посвятят работу в ближайшие дни – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

На этой неделе парламентарии отойдут от привычного распорядка и сосредоточатся на работе в комитетах.

Под куполом планируют рассматривать законопроекты, принятые ранее за основу.

Больше всего внимания будет приковано к проекту бюджета на 2020 год.

Новый распорядок

На этой пленарной неделе Верховная Рада несколько изменит привычный график работы. В режиме пленарных заседаний парламентарии отработают 2,5 дня. Так, весь вторник народные депутаты посвятят работе в комитетах, зато в пятницу у них будет полноценный рабочий день. Раньше по пятницам в парламенте проходил час вопросов к правительству и зачитывались депутатские запросы, после чего заседание с самыми "стойкими" закрывалось около 14:00.

В понедельник глава ВР Дмитрий Разумков провел традиционное заседание согласительного совета председателей фракций и групп, чтобы одобрить план работы на неделю. Разумков отчитался, что новый парламент уже успел принять 9 законов в целом и 44 законопроекта – за основу. На текущей неделе спикер предложил сделать упор на законопроекты, которые готовятся ко второму чтению, однако не уточнил, какие именно. В свою очередь из "Европейской солидарности" уже успели поторопить правительство с презентацией программы действий и попросили не игнорировать традицию проводить час вопросов к правительству.

Что есть в повестке

По плану в среду, 18 сентября, Рада рассмотрит включение нескольких законопроектов в повестку дня, ратифицирует два международных соглашения и примет несколько резонансных законов – о запуске Антикоррупционного суда, об уменьшении давления на бизнес и отмене устаревших норм лицензирования в сфере телекоммуникаций.

Глава парламента Дмитрий Разумков

Кроме того, по настоянию фракций "Европейская солидарность" и "Голос", совместное заседание комитетов по евроинтеграции и внешней политики 18 сентября посетят министр иностранных дел Вадим Пристайко и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Мы до сих пор не получили ответ, будем ли участвовать в сессии ПАСЕ, которая ожидает нас этой осенью, что будет с Минскими соглашениями, и на тот вопрос, который обсуждает общество относительно возможных выборов на временно оккупированных территориях", – сказал на согласительном совете Ярослав Железняк из "Голоса", аргументируя идею заслушать министров.

В четверг парламентарии попробуют принять закон о Бюро финансовых расследований и сосредоточатся над законопроектами налоговой сферы. Также в повестке – законопроект об отмене "поправки Лозового" и об изменениях в регламент ВР. Уже на этой неделе может быть принят закон, позволяющий объединить отчетность ЕСВ и НДФЛ.

Бюджетный процесс и кадровые вопросы

В пятницу министр финансов Оксана Маркарова представит с трибуны парламента бюджет на следующий год. Для его своевременной подачи в парламент – до 15 сентября – Кабинет Министров специально провел заседание в воскресенье.

После этого парламент будет "добивать" инициативы, принятые в первом чтении на прошлой неделе. Среди них – о конфискации незаконных активов и о компенсациях за съемки фильмов в Украине.

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Еще одна тема, не озвученная на согласительном совете, но остающаяся в повестке дня – новый состав Центральной избирательной комиссии. Так, фракции уже начали предлагать свои кандидатуры на эти должности. Для предыдущего парламента вопрос ЦИК был камнем преткновения более трех лет. Не исключено, что и для новой Рады он может стать проблемным. Ведь, с одной стороны, "Слуга народа" имеет достаточно голосов для назначения нового состава комиссии, с другой же – комиссия должна быть сформирована по квотному принципу с представительством оппозиции.

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