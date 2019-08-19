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"Тупая овца!" В "Слуге народа" отреагировали на скандальное заявление Бужанского

3.2т Читать материал на украинском

В президентской партии "Слуга народа" заявили, что ситуация вокруг скандала с избранным нардепом Максимом Бужанским является "понятной реакцией", но неэтичной.

Об этом сообщает телеграмм-канал политической силы, отмечая, что в партии считают недопустимыми личные оскорбления любого гражданина Украины.

"Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского относительно журналистки журнала "Новое время". Руководство партии и фракции СН принесло госпоже Духнич извинения", – сказано в сообщении.

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Однако в СН добавили, что реакция Бужанского хоть и чрезмерная и неэтичная, но она является "достаточно понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые избранный народный депутат якобы имеет к СССР и определенным украинским политикам".

Максим Бужанский

Максим Бужанский

Kherson.life

В СН попросили СМИ в будущем воздерживаться от подобных высказываний.

"Ведь будучи обнародованными на официальных страницах уважаемых изданий, они в дальнейшем способствуют наклеиванию ярлыков и предвзятом отношению к политикам, которые еще даже не начали каденцию в качестве народных избранников", – добавили в партии.

"Тупая овца!" В "Слуге народа" отреагировали на скандальное заявление Бужанского

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Макс Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".

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Персона
Макс Бужанский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа СМИ
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И это партия??? Это стадо быдла - партия? Как и ЗЕ президент! Обычное дерьмо!
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Быковатость, фирменный стиль как преЗЕдента так и его однопартийцев.
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