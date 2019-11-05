"Отодвинули, как презерватив": Цимбалюк унизил Царева из-за Донбасса

Украинский журналист Роман Цимбалюк публично унизил беглого экс-нардепа Олега Царева. Он ярко ответил на его возмущения по поводу того, что предателям Украины не дали возможности управлять террористическими "Л/ДНР".

В своем видеоблоге на YouTube он напомнил коллаборационисту, что Россия презирает таких, как он, и относится к ним, как к использованным контрацептивам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я приехал на Донбасс, потому что никто другой туда не приехал. Если бы в свое время Виктор Федорович Янукович... Ему настоятельно посоветовали вернуться на Донбасс. Всем, кто приехал сюда, в Российскую Федерацию, отнюдь не бедными людьми, советовали заниматься народным хозяйством этих "республик", вкладывать средства и находиться там, заниматься тем, чем они должны заниматься. Тогда бы вопрос "формулы Штайнмайера" не встал", – сказал Царев в скандальном выступлении, фрагмент которого показал Цимбалюк на своем канале.

На это журналист ответил перебежчику жестким стебом, объяснив, почему предатели Украины никогда не получат хоть какого-нибудь влияния в России или на оккупированных ею территориях.

"Не знаю, что может встать или упасть у Олега Анатольевича, однако он поднимает очень интересную тему: почему беглая "элита" не может туда (на Донбасс. – Ред.) поехать? В Москве они прекрасно себя чувствуют. Где угодно, но кроме Донецка и Луганска. Все очень просто – в России богатых людей, действительно, очень много, но власть – товар очень лимитированный. И этих беглых "товарищей", конечно же, к ней не допустят", – считает Цимбалюк.

Цимбалюк и Царев

"Вообще-то это похоже больше на басню про одно использованное резиновое изделие. Как бы его использовали, а когда стало ненужно – просто выкинули! Потому что вот эту бывшую "политическую элиту" Донбасса здесь в Москве просто презирают. Потому что они спекулировали много лет на темах русского языка, Таможенного союза. Но когда регион захватили россияне, их просто отодвинули. Ну точно презервативы!" – потроллил Царева и остальных пособников оккупантов украинский журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, другие украинцы в сети также подняли на смех мечты Царева о возвращении на Донбасс Януковича и его приспешников. Коллаборационисту напомнили, что он никогда не был по-настоящему украинским политиком.

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