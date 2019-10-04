ЦИК выбрала нового главу: все подробности

Новый состав Центральной избирательной комиссии 4 октября собрался на первое заседание для избрания руководства. По итогам голосования новым главой ЦИК стал Олег Диденко.

По данным "Украинской правды", за него отдали голоса 16 членов нового состава ЦИК (один находится в командировке). Диденко является представителем "Слуги народа". Он был единственным кандидатом на должность и входил в состав старого ЦИК.

Тем временем Интерфакс-Украина уточняет, что на заседании также изберут двух заместителей главы ЦИК и секретаря. Согласно законодательству, голосование проводится тайно.

Олег Диденко "РБК-Украина"

Олег Диденко "Цензор.НЕТ"

Напомним, парламентское большинство в Верховной Раде Украины назначило новый состав Центральной избирательной комиссии. Решение было принято в ходе пленарного заседания в пятницу, 4 октября. В него вошли:

Оксана Боярчук (355) – "Слуга народа";

Юрий Булгак (345) – "Европейская солидарность";

Елена Гатауллина (360 голосов) – "Слуга народа";

Андрей Гевко (353 "за") – "Голос";

Виктория Глущенко (поддержали 259) – "Батьківщина";

Виталий Грень (361 голосов) – "Слуга народа";

Олег Диденко (367 "за") – "Слуга народа";

Сергей Дубовик (334) – "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Андрей Евстигнеев (370) – "Слуга народа";

Ирина Ефремова (373) – "Слуга народа";

Александра Кармаза (375) – "Слуга народа";

Павел Любченко (370) – "Слуга народа";

Юрий Мирошниченко (310) – "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Владимир Перепелюк (366) – "Слуга народа";

Виталий Плукарь (368) – "Слуга народа";

Сергей Постивой (370) – "Слуга народа";

Юрий Фрицкий (371) – "Слуга народа".

ЦИК "РБК-Украина"

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