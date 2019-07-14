ЦИК показал, кто прячется за маской Дарта Вейдера: фото

Центральная избирательная комиссия обнародовала личные данные и фото самого загадочного кандидата в народные депутаты на предстоящих парламентских выборах – Дарта Викторовича Вейдера.

Так, его настоящий снимок появился на сайте ЦИК по запросу движения "Честно" (чтобы посмотреть фото, дсокролльте новость до конца).

По информации ЦИК, Вейдер баллотируется по одномандатному округу №135 (Одесская область). Кандидат родился 4 октября 1987 года в Киеве, проживает в столице. Вейдер – директор ООО "Темная сторона силы", член политической партии "Блок Дарта Вейдера".

Скриншот

Дарт Викторович Вейдер Скриншот

Дарт Вейдер Факты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее съезд партии "Блок Дарта Вейдера" (бывшая "Интернет-партия") выдвигал своего лидера на должность мэра Одессы.

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