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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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ЦИК показал, кто прячется за маской Дарта Вейдера: фото

1.4т Читать материал на украинском

Центральная избирательная комиссия обнародовала личные данные и фото самого загадочного кандидата в народные депутаты на предстоящих парламентских выборах – Дарта Викторовича Вейдера.

Так, его настоящий снимок появился на сайте ЦИК по запросу движения "Честно" (чтобы посмотреть фото, дсокролльте новость до конца).

По информации ЦИК, Вейдер баллотируется по одномандатному округу №135 (Одесская область). Кандидат родился 4 октября 1987 года в Киеве, проживает в столице. Вейдер – директор ООО "Темная сторона силы", член политической партии "Блок Дарта Вейдера".

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ЦИК показал, кто прячется за маской Дарта Вейдера: фото

Скриншот

Дарт Викторович Вейдер

Дарт Викторович Вейдер

Скриншот

Дарт Вейдер

Дарт Вейдер

Факты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее съезд партии "Блок Дарта Вейдера" (бывшая "Интернет-партия") выдвигал своего лидера на должность мэра Одессы.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
ЦИК
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