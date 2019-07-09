ЦИК должна отменить регистрацию: вспыли новые нарушения "троянского коня" от "Слуги народа"

Скандальный кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Андрей Холодов (№22) провел более 200 дней в году за пределами Украины, что запрещено законодательством о выборах.

Об этом стало известно в рамках расследования журналистам программы "Схемы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, проанализированы были данные Государственной пограничной службы за несколько лет. Отмечается, что наиболее показательным оказался 2015 год. Холодов 204 дня провел за границей. Чаще всего он летал в Вену, где у него обнаружили виллу за 6 млн евро.

Вспыли новые нарушения Холодова из партии Зеленского

При этом, согласно закону "О выборах народных депутатов Украины", им может быть избран гражданин Украины, который проживает в Украине в течение последних пяти лет.

Как гласит норма закона "О гражданстве Украины", непрерывным проживанием является то, при котором разовый выезд лица за границу по частным делам не превышал 90 дней , а в сумме за год – 180 дней, не учитывая случаев выезда лица за границу в служебную командировку, на учебу, в отпуск, на лечение по рекомендации соответствующего медицинского учреждения или изменения лицом места жительства на территории Украины.

"В случае выявления ЦИК нарушений кандидатом конституционного требования о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет, комиссия принимает решение об отмене регистрации такого лица. Такое полномочия ЦИК предусмотрено частью пятой статьи 61 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", – прокомментировал данные о Холодове аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев.

Сам Холодов на запросы объяснить ситуацию отвечать не стал.

Отметим, ранее Холодов разразился угрозами в сторону главы редакционного совета OBOZREVATEL Михаила Бродского, который начал тщательное расследование по нему.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о Холодове:

Кандидата в нардепы знают как"короля табачных киосков". По данным источников, "там налицо полный набор: левые чеки, уклонение от налогов". Журналисты утверждают, что член "Слуги народа" причастен к рейдерскому захвату завода "Эфкон-окна" в 2012 году.

Холодов тесно связан с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком . Его детей крестила жена Медведчука Оксана Марченко.

Холодов имеет двойное гражданство. Такую информацию о нем и еще трех членах "Слуги народа" со ссылкой на журналистов и общественников предоставила Центральная избирательная комиссия.

Холодов является бизнес-партнеромнародного депутата от "Волі народу" и руководителя строительной корпорации "Укрбуд", скандального киевского застройщика Максима Микитася, которого уличили в сговоре с одиозным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом.

Несмотря на скандальные факты о Холодове, 8 июля партия отказалась исключить его из списка.

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